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Total do crédito à habitação subiu 10,6% para 113,6 mil milhões de euros no final de março

Agência Lusa , BCE
Há 57 min
Lisboa

Montante total representa uma subida de 10,6% em relação a março do ano passado

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O montante total de empréstimos à habitação concedidos pelos bancos ('stock') era de 113,6 mil milhões de euros no final do primeiro trimestre, mais 10,6% face a março de 2025, segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal.

Já os empréstimos ao consumo atingiram 34,7 mil milhões de euros em final de março, mais 8,4% em termos homólogos.

O Banco de Portugal (BdP) divulga ainda para estes 'stocks' a taxa de variação anual, que é diferente da taxa de variação homóloga e é calculada com base no montante das transações (concessão e amortização/reembolso de empréstimos e depósitos) retirando outros efeitos como os cambiais.

No montante total de empréstimos à habitação, a taxa de variação anual foi de 10,6%, o qual foi "o valor mais elevado desde fevereiro de 2003".

No outro crédito, a taxa de variação anual foi de 9,1% nos outros fins.

O 'stock' de crédito a empresas atingiu 75,7 mil milhões de euros em final de março, mais 5,6% em termos homólogos.

Segundo o BdP, a taxa de variação do crédito a empresas foi a "mais elevada desde julho de 2021, quando vigoravam linhas de apoio no âmbito da pandemia de covid-19".

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