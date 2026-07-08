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Custos de construção aceleram e sobem 6,9% em maio impulsionados por materiais e mão de obra

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 44min
Construção (Lusa/ António Pedro Santos)
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De acordo com o INE, entre os materiais que mais influenciaram positivamente a variação agregada do preço estão os betumes e o gasóleo com uma subida de cerca de 30% e o fio de cobre nu e revestido

Os custos de construção de habitação nova subiram 6,9% em termos homólogos em maio, com aumentos no preço dos materiais (6,4%) e da mão-de-obra (7,5%), segundo a estimativa do INE divulgada esta quarta-feira.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) foi superior em 0,9 pontos percentuais (p.p.) face à observada em abril.

No mês em análise, os preços dos materiais subiram 6,4%, o que compara com 5% no mês anterior, e o custo da mão de obra aumentou 7,5%, resultado 0,4 p.p. superior a abril.

O custo da mão-de-obra contribuiu com 3,5 p.p. (3,3 p.p. no mês anterior) para a formação da taxa de variação homóloga do ICCHN e os materiais registaram um contributo de 3,4 p.p. (2,7 p.p. no mês de abril).

De acordo com o INE, entre os materiais que mais influenciaram positivamente a variação agregada do preço estão os betumes e o gasóleo com uma subida de cerca de 30% e o fio de cobre nu e revestido e os tubos de PVC com cerca de 25% acima do período homólogo.

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Por outro lado, verificou-se apenas uma redução nos produtos pré-fabricados de betão.

Já em termos mensais, a taxa de variação mensal do ICCHN foi de 1,1% em maio, 0,3 p.p. superior à registada no mês anterior e 0,8 p.p. superior à de maio de 2025. O custo dos materiais subiu 1,3%, e o da mão de obra 0,9%.

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Temas: Habitação Construção Custos de construção INE Mão-de-obra
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