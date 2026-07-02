Portugal teve a maior subida da UE dos preços das casas nos primeiros meses do ano

Há 33 min

Os maiores aumentos foram ainda observados na Bulgária (14,8%) e na Eslováquia (14,4%)

Portugal foi o Estado-membro da União Europeia (UE) em que o preço das casas mais aumentou na variação homóloga (17,8%) e o segundo em cadeia (3,8%), no primeiro trimestre, divulga esta quinta-feira o Eurostat.

Na zona euro, comparando com o mesmo trimestre de 2025, o indicador subiu 4,7% e, na UE, acelerou 5,1%, segundo o serviço estatístico europeu.

Já na variação em cadeia, o preço das casas aumentou 1,0% na área do euro e 1,2 na UE.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, um país apresentou uma diminuição homóloga nos preços das casas no primeiro trimestre de 2026, e 25 registaram uma subida anual.

A queda foi registada na Finlândia (-2,0%), enquanto os maiores aumentos foram observados em Portugal (17,8%), na Bulgária (14,8%) e na Eslováquia (14,4%).

Em comparação com o trimestre anterior, nos primeiros três meses do ano, os preços diminuíram em quatro Estados-membros e aumentaram em 22.

As quedas foram registadas na Bélgica, na Finlândia (ambas -0,8%), em França (-0,6%) e na Hungria (-0,5%), ao passo que os principais aumentos foram registados na Bulgária (6,2%), em Portugal (3,8%) e na Eslováquia (3,6%).