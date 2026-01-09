Portugal com 2.ª maior subida na UE do preço das casas no 3.º trimestre de 2025

Agência Lusa , AM
Hoje às 10:56
Casas, habitação, bairro típico, Lisboa. Foto: Tim Graham/Getty Images

Na comparação com o trimestre anterior, entre julho e setembro de 2025, os preços das casas aumentou 1,6% tanto na zona euro quanto na UE

Portugal registou a segunda maior subida homóloga dos preços das casas, 17,7%, no terceiro trimestre de 2025, com a média da zona euro nos 5,1% e a da União Europeia (UE) nos 5,5%, divulga esta sexta-feira o Eurostat.

Na comparação com o trimestre anterior, entre julho e setembro de 2025, os preços das casas aumentou 1,6% tanto na zona euro quanto na UE, de acordo com o serviço estatístico europeu, com Portugal a registar a terceira maior subida (4,1%).

Entre os Estados-membros, os maiores aumentos homólogos dos preços das casas foram registados na Hungria (21,1%), em Portugal (17,7%) e na Bulgária (15,4%), com a Finlândia a apresentar o único recuo (-3,1%).

No terceiro trimestre de 2025, na comparação em cadeia, as subidas mais significativas foram registadas na Letónia (5,2%), Eslováquia (4,9%) e Portugal (4,1%).

O indicador recuou em cinco Estados-membros na variação trimestral, com o Luxemburgo (-3,1%), a Finlândia (-2,2%) e a Eslovénia (-1,1%) a registarem as maiores quebras nos preços das casas.

Numa comparação com 2015, os preços das casas mais do que triplicaram na Hungria (275%) e mais do que duplicaram em 11 países, com Portugal à cabeça (169%), seguido pela Lituânia (162%) e a Bulgária (156%).

Temas: Habitação Casas Euro Eurostat

País

01:54

Há um mês que Portugal regista mais mortes do que o esperado. Frio e gripe entre as principais causas

Há 55 min

Bombeiros criam 'task-force' com quatro ambulâncias adicionais este fim de semana

Há 2h e 38min

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Há 2h e 47min

Ministério quer validar salários dos professores com preenchimento de sumários. Sindicatos e diretores pedem explicações sobre “esta tontice”

Hoje às 19:03
Mais País

Mais Lidas

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

Ontem às 11:52

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Hoje às 11:22

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Hoje às 15:39

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

Ontem às 19:32
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

Ontem às 14:39

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Hoje às 18:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Há 2h e 47min

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Hoje às 18:04

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

Ontem às 12:15

Morreu a atriz Elisa Lisboa

Hoje às 08:47

Países da UE aprovam acordo comercial com o Mercosul após 25 anos de negociações

Hoje às 11:28