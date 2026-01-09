Portugal com 2.ª maior subida na UE do preço das casas no 3.º trimestre de 2025

Hoje às 10:56

Portugal registou a segunda maior subida homóloga dos preços das casas, 17,7%, no terceiro trimestre de 2025, com a média da zona euro nos 5,1% e a da União Europeia (UE) nos 5,5%, divulga esta sexta-feira o Eurostat.

Na comparação com o trimestre anterior, entre julho e setembro de 2025, os preços das casas aumentou 1,6% tanto na zona euro quanto na UE, de acordo com o serviço estatístico europeu, com Portugal a registar a terceira maior subida (4,1%).

Entre os Estados-membros, os maiores aumentos homólogos dos preços das casas foram registados na Hungria (21,1%), em Portugal (17,7%) e na Bulgária (15,4%), com a Finlândia a apresentar o único recuo (-3,1%).

No terceiro trimestre de 2025, na comparação em cadeia, as subidas mais significativas foram registadas na Letónia (5,2%), Eslováquia (4,9%) e Portugal (4,1%).

O indicador recuou em cinco Estados-membros na variação trimestral, com o Luxemburgo (-3,1%), a Finlândia (-2,2%) e a Eslovénia (-1,1%) a registarem as maiores quebras nos preços das casas.

Numa comparação com 2015, os preços das casas mais do que triplicaram na Hungria (275%) e mais do que duplicaram em 11 países, com Portugal à cabeça (169%), seguido pela Lituânia (162%) e a Bulgária (156%).