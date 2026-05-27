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Casas voltam a bater recorde: avaliação bancária sobe para 2.174 euros por metro quadrado

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 36min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)
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O valor das casas avaliadas pelos bancos voltou a subir em abril, segundo o INE

O valor mediano de avaliação bancária na habitação atingiu em abril um novo máximo histórico de 2.174 euros por metro quadrado, mais 23 euros do que em março e 16,5% acima do mesmo mês de 2025, divulgou o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o aumento homólogo de 16,5% do valor mediano da avaliação bancária - realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação - foi idêntico ao registado em março, enquanto a variação em cadeia se fixou nos 1,1% (+23 euros).

A Região Autónoma dos Açores apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (4,1%), não se tendo registado qualquer descida.

Já em comparação com abril de 2025, a variação mais acentuada foi na Península de Setúbal (24,0%), não tendo ocorrido qualquer redução.

Para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária de abril de 2026 foram consideradas 34.483 avaliações (21.518 apartamentos e 12.965 moradias), menos 3,6% que no período homólogo. Face a março, realizaram-se mais 1.644 avaliações bancárias, o que corresponde a um acréscimo de 5,0%.

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Temas: Habitação Avaliação bancária Valor casas INE Valor mediano de avaliação bancária

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