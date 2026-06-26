MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Avaliação bancária da habitação bate recorde e ultrapassa 2.200 euros/m2 em maio

Agência Lusa , TFR
Há 31 min
Habitação em Lisboa (GettyImages)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Por sua vez, o número de avaliações bancárias cresceu 0,8% em termos homólogos e 3,1% em cadeia, tendo sido realizadas cerca de 35,5 mil

O valor mediano de avaliação bancária na habitação atingiu um novo máximo histórico de 2.208 euros por metro quadrado em maio, mais 34 euros do que no mês anterior e 17,1% acima do mês homólogo de 2025, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, o aumento homólogo de 17,1% do valor mediano da avaliação bancária - realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação - foi superior ao registado em abril (16,5%), enquanto a variação em cadeia se fixou em 1,6%.

As regiões do Oeste e Vale do Tejo e Norte apresentaram o aumento mais expressivo face ao mês anterior, com ambas a subirem 1,9%, enquanto a Península de Setúbal (22,5%) teve a maior variação homóloga, não tendo havido reduções, quer em cadeia, quer em termos homólogos.

Por sua vez, o número de avaliações bancárias cresceu 0,8% em termos homólogos e 3,1% em cadeia, tendo sido realizadas cerca de 35,5 mil.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Habitação Avaliação bancária Instituto Nacional de Estatística INE
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

Avaliação bancária da habitação bate recorde e ultrapassa 2.200 euros/m2 em maio

Há 31 min

Renda mediana de novos contratos acelerou no 1.º trimestre e cresceu 9,1%

Há 32 min

Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

Há 2h e 31min

Expectativas dos consumidores da zona euro sobre a inflação caem em maio, revela BCE

Há 2h e 44min
Mais Economia

Mais Lidas

Edifício desaba no centro do Porto. Dono de papelaria escapa após sair para pedir satisfações sobre obras no prédio do lado

Ontem às 11:45

Ministério Público investiga suspeitas de perigo para a saúde pública e burla ao grupo Águas de Portugal

Ontem às 21:20

Casillas não recebeu 1,5 milhões de euros da seguradora. Fidelidade alega que enfarte "não constituiu um acidente de trabalho"

Ontem às 13:49

PJ desconfiava que estava a ser espiada pelo SIS nos vistos Gold. Carlos Alexandre ironizava sobre quem seria o "Garganta Funda" no Prolongamento

Ontem às 10:00

Aí está o primeiro grande duelo a doer do Mundial (e também o adversário do Brasil)

Hoje às 02:21

Foi fundamental na ajuda dos EUA à Ucrânia e é altamente respeitado pelos militares. Agora, é a última vítima da purga de Hegseth

24 jun, 11:35

Mergulhadores da polícia descobriram algo ilegal e inesperado num destino de férias popular entre ricos e famosos

Ontem às 06:30

A Rússia continua a avançar no terreno e até a Ucrânia o admite - mas do Kremlin também chegam exageros

24 jun, 21:00

Esfaqueou mulher em centro comercial de Leiria, fugiu de táxi, apanhou autocarro e foi detido em Lisboa pela PSP

Ontem às 13:53

"Uma vitória para as famílias". Ryanair cede e altera políticas de lugares para pais com menores após investigação das autoridades britânicas

Ontem às 15:41

Andam a roubar toneladas de laranjas no Algarve. "Já chegámos a mandar para a GNR a foto da matrícula das carrinhas"

24 jun, 10:56

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

22 jun, 14:40