BEI vai reforçar apoio à habitação social em Portugal com 1,5 mil milhões de euros

Agência Lusa , MP
Há 1h e 41min
Presidente do Banco Europeu de Investimento, Nadia Calviño (LUSA)

Presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI) espera que reforço seja aprovado em março para que se consiga "disponibilizar estas habitações sociais em todo o país o mais rapidamente possível"

O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai reforçar o compromisso com projetos de habitação em Portugal, com um pacote de 1,5 mil milhões de euros focado em habitação social, anunciou esta quinta-feira a presidente do grupo.

"Estamos a planear aumentar o compromisso na habitação com um pacote de 1,5 mil milhões agora focado em habitação social", disse a presidente do BEI, Nadia Calviño, na apresentação de resultados do grupo de 2025, em Lisboa.

A responsável sinalizou que a expectativa é que este reforço seja aprovado em março, "com um forte ênfase na adaptação de edifícios existentes para que seja possível disponibilizar estas habitações sociais em todo o país o mais rapidamente possível".

Segundo o chefe da representação do BEI em Portugal, João Fonseca Santos, após a aprovação, uma parte dos projetos pode já ser financiado com este reforço, sendo que alguns destes "já estão numa fase de maturidade avançada para apoiar o plano de habitação social do Governo".

O ministro das Finanças, também presente nesta apresentação, salientou que o evento desta quinta-feira foi "mais uma oportunidade para aprofundar" a colaboração com o BEI, com "novos e importantes projetos em preparação".

Nesta altura, importa também "garantir que os instrumentos financeiros europeus, no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual, continuam a servir de forma eficaz os objetivos nacionais e os objetivos da União", disse o ministro.

O BEI é a instituição financeira da UE, detido pelos Estados-membros, disponibilizando verbas (empréstimos em condições favoráveis) para responder aos desafios económicos, sociais e geopolíticos da Europa

Temas: Habitação social BEI Apoio

