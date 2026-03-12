BEI vai reforçar apoio à habitação social em Portugal com 1,5 mil milhões de euros

Há 1h e 41min

Presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI) espera que reforço seja aprovado em março para que se consiga "disponibilizar estas habitações sociais em todo o país o mais rapidamente possível"

O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai reforçar o compromisso com projetos de habitação em Portugal, com um pacote de 1,5 mil milhões de euros focado em habitação social, anunciou esta quinta-feira a presidente do grupo.

"Estamos a planear aumentar o compromisso na habitação com um pacote de 1,5 mil milhões agora focado em habitação social", disse a presidente do BEI, Nadia Calviño, na apresentação de resultados do grupo de 2025, em Lisboa.

A responsável sinalizou que a expectativa é que este reforço seja aprovado em março, "com um forte ênfase na adaptação de edifícios existentes para que seja possível disponibilizar estas habitações sociais em todo o país o mais rapidamente possível".

Segundo o chefe da representação do BEI em Portugal, João Fonseca Santos, após a aprovação, uma parte dos projetos pode já ser financiado com este reforço, sendo que alguns destes "já estão numa fase de maturidade avançada para apoiar o plano de habitação social do Governo".

O ministro das Finanças, também presente nesta apresentação, salientou que o evento desta quinta-feira foi "mais uma oportunidade para aprofundar" a colaboração com o BEI, com "novos e importantes projetos em preparação".

Nesta altura, importa também "garantir que os instrumentos financeiros europeus, no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual, continuam a servir de forma eficaz os objetivos nacionais e os objetivos da União", disse o ministro.

O BEI é a instituição financeira da UE, detido pelos Estados-membros, disponibilizando verbas (empréstimos em condições favoráveis) para responder aos desafios económicos, sociais e geopolíticos da Europa