Morreu o filósofo alemão Jürgen Habermas

Agência Lusa , MM
Há 2h e 58min
Jürgen Habermas

Habermas foi o intelectual alemão mais influente da sua geração. Tinha 96 anos

O filósofo alemão Jürgen Habermas morreu este sábado, aos 96 anos, anunciou uma porta-voz da sua editora, Suhrkamp Verlag.

Jürgen Habermas morreu em Starnberg, no sul da Alemanha, segundo informações da família.

Jürgen Habermas foi o intelectual alemão mais influente da sua geração, participando em todos os principais debates do pós-guerra e considerando a Europa como o único remédio para a ascensão do nacionalismo, noticiou a agência France-Presse.

Nos seus últimos anos, dedicou-se à promoção de um projeto federal europeu, para evitar que o Velho Continente recaísse nas rivalidades nacionalistas do século XX.

Ao longo da sua vida, Habermas ligou a filosofia e a política, o pensamento e a ação. A sua autoridade moral valeu-lhe inúmeras distinções em todo o mundo.

Depois de ter sido a voz dos protestos estudantis alemães na década de 1960, tornou-se alvo dos mesmos trinta anos depois, ao denunciar os riscos do "fascismo de esquerda" para o Estado de Direito.

Em 1989, criticou os métodos de reunificação alemã, que considerava impulsionados sobretudo pelas forças de mercado e que tinham "o marco alemão como a sua bandeira".

Nascido em 18 de junho de 1929, em Düsseldorf, Jürgen Habermas foi membro da Juventude Hitleriana, mas era demasiado jovem para ter participado ativamente na guerra. Na adolescência, foi profundamente afetado pelo colapso do nazismo.

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