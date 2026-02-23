Direitos humanos sob ataque em grande escala pelos mais fortes, denuncia Guterres

Agência Lusa , AM
Há 37 min
António Guterres, secretário-general da ONU (EPA)

António Guterres lembrou que "o Estado de direito está a ser substituído pelo Estado de força"

O secretário-geral das Nações Unidas denunciou esta segunda-feira que os direitos humanos “estão sob ataque em grande escala em todo o mundo”, levado a cabo “por aqueles que detêm o maior poder” e, por vezes, até “com orgulho”.

“O Estado de direito está a ser substituído pelo Estado de força. E este ataque não vem das sombras nem é uma surpresa. Está a acontecer à vista de todos e, muitas vezes, liderado por aqueles que detêm o maior poder. Em todo o mundo, os direitos humanos estão a ser deliberada e estrategicamente reprimidos, e, por vezes, com orgulho”, declarou António Guterres, intervindo, em Genebra, na abertura da 61.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

