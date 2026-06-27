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Líder da Colômbia diz-se pronto para iniciar a transição com presidente eleito

Agência Lusa , MM
Há 1h e 12min
Gustavo Petro (Jose Luis Magana/AP)
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Gustavo Petro diz que ainda não falou com o vencedor das eleições de domingo, Abelardo de la Espriella

O Presidente cessante da Colômbia, Gustavo Petro, declarou estar pronto para iniciar a transição governativa com Abelardo de la Espriella, vencedor das presidenciais de domingo, com quem ainda não falou.

"Estamos prontos (...) Estamos à espera que venham e se sentem", disse Petro à imprensa, na sexta-feira, acrescentando que ainda não falou com De la Espriella, de quem promete ser um opositor acérrimo.

De la Espriella, de direita radical, obteve 49,7% - correspondente a 12,9 milhões de votos - na segunda volta das presidenciais, derrotando Iván Cepeda (48,7%), o candidato de esquerda apoiado por Gustavo Petro.

Após reunir-se com Iván Cepeda, Gustavo Petro - constitucionalmente impedido de concorrer a um segundo mandato - indicou que a Casa de Nariño, sede da Presidência da Colômbia, está agora vaga para o seu sucessor.

O Presidente afirmou que a esquerda colombiana deve organizar-se para que, durante o governo de De la Espriella, que tomará posse a 07 de agosto, as "reformas sociais" não sejam revertidas.

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"O Abelardo devia vir aqui receber este governo e dar-nos os parabéns, porque soube fazer isto", acrescentou Petro.

Após a primeira volta das presidenciais, o atual chefe de Estado acusou a campanha de Abelardo de la Espriella de compra de votos e rejeitou os resultados.

Mas, na sexta-feira, num comunicado, o presidente cessante assegurou que a sua posição "não será impeditiva da mudança de governo" e que já estão "prontos para o processo de transição".

"Preparámo-nos técnica, metodológica e logisticamente para esta tarefa; mais de 200 funcionários participaram neste trabalho, compilando informação e definindo prioridades para atenção imediata, de forma a garantir a continuidade do Estado, que é um princípio constitucional", afirmou Petro.

Também Iván Cepeda reconheceu na quarta-feira a vitória de De la Espriella, três dias após a segunda volta mais renhida da história eleitoral da Colômbia.

“Como candidato do Pacto Histórico e a Aliança pela Vida, tal como anunciei na altura e nesta fase da contagem dos votos, decidi aceitar o resultado que decorre desse processo e que indica que Abelardo de la Espriella é o novo Presidente da República”, afirmou Cepeda numa conferência de imprensa.

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Na sexta-feira, o partido Pacto Histórico, de Petro e Cepeda, anunciou que apresentará uma "oposição firme, democrática e mobilizada" a qualquer tentativa de desmantelar as reformas implementadas durante o atual governo.

Quando questionado sobre quem irá liderar a oposição, Cepeda apontou para Petro, sem adiantar mais pormenores sobre a forma como o presidente cessante irá conduzir a oposição.

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Temas: Gustavo Petro Colômbia Eleições Abelardo de la Espriella
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