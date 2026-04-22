Estudantes guineenses retidos no aeroporto de Lisboa denunciam condições precárias

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REVISTA DE IMPRENSA | Há relatos de ausência de banho e de escassez de comida, que chega fora de horas e em quantidades insuficientes

Pelo menos cinco estudantes guineenses continuam retidos no aeroporto de Lisboa, depois de outros cinco terem sido repatriados esta terça-feira por falta de documentação considerada suficiente para entrada em Portugal.

Segundo o Expresso, o grupo, composto por cerca de dez jovens entre os 20 e os 30 anos, chegou ao país na semana passada para frequentar o ensino superior, mas acabou impedido de entrar pelas autoridades de fronteira.

Segundo a Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa, os jovens enfrentam condições precárias, com falta de higiene, dificuldade no acesso a alimentação e necessidade de partilhar camas. Há relatos de ausência de banho e de escassez de comida, que chega fora de horas e em quantidades insuficientes.

A retenção estará relacionada com dificuldades em comprovar condições de estadia e subsistência, apesar de os estudantes terem sido previamente aceites em instituições de ensino. A demora nos processos de visto terá contribuído para a situação, já que muitos chegaram quando o ano letivo já decorria.

Os estudantes que permanecem no aeroporto deverão ser repatriados nos próximos dias, enquanto as autoridades continuam a avaliar os processos.