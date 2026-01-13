Jovem vítima de violação em escola de Guimarães 

Há 2h e 48min

Crime terá sido cometido no interior do estabelecimento de ensino

Uma jovem de 17 anos, com necessidades educativas especiais, terá sido vítima de violação no interior da Escola Secundária Francisco de Holanda, em Guimarães.

O alegado autor do crime será um jovem de 17 anos, também ele com necessidades especiais. O crime terá sido cometido no interior do estabelecimento de ensino.

Dada a natureza do crime, a Polícia Judiciária é responsável pela investigação do caso.

A vítima foi transportada para uma unidade hospitalar da região do Porto para receber assistência médica.