ASAE apreendeu mais de 190 mil artigos têxteis contrafeitos no Norte do país

Agência Lusa , AM
1 abr, 12:46
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Também foi apreendida uma máquina industrial

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica apreendeu 191.232 artigos contrafeitos de vestuário e acessórios têxteis, no decorrer de uma operação de prevenção e combate ao crime económico nos concelhos de Guimarães, Barcelos, Felgueiras e Vizela.

Em comunicado, a ASAE acrescenta que também foi apreendida uma máquina industrial, que estava a ser utilizada para a produção de artigos contrafeitos.

A operação foi realizada em várias unidades industriais de produção de vestuário e estabelecimentos de venda a retalho de artigos de vestuário de marcas “internacionalmente conceituadas e de grande prestígio”.

A investigação numa das unidades industriais foi realizada no âmbito de diligências de inquérito, que culminou na execução de 11 mandados de busca domiciliária e não domiciliária e de pesquisa digital.

Diligências que, diz a ASAE, “permitiram recolher prova relevante, sendo possível detetar, em flagrante delito, a produção de vestuário ostentando marcas de renome e prestígio internacional”.

Foram ainda instaurados seis processos-crime pelos ilícitos de contrafação, imitação ou uso ilegal de marca, bem como de venda ou ocultação de produtos, e apreendido um montante de 4.070 euros, por existirem “fortes suspeitas” de proveniência ilícita.

Temas: Guimaraes Barcelos Felgueiras Vizela ASAE

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