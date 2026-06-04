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Zelensky propõe encontro direto com Putin numa carta aberta

Agência Lusa , PP
Há 43 min
Ucrânia assinala quatro anos de guerra (GettyImages)
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Presidente ucraniano "pode vir a Moscovo em qualquer altura”, diz porta-voz do Kremlin

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, propôs esta quinta-feira um encontro direto com o homólogo russo, Vladimir Putin, numa carta aberta, sugerindo também um “cessar-fogo total” enquanto decorrerem negociações para pôr fim à guerra.

“A Ucrânia propõe pôr fim a esta guerra através de um contacto direto entre nós. Proponho um encontro”, escreveu Zelensky na carta dirigida “ao presidente da Federação Russa”, Vladimir Putin.

“Proponho definir uma data clara para esse encontro”, escreveu.

Zelensky acrescentou que a Ucrânia está “pronta para um cessar-fogo total durante o período de negociações”, nas quais considera que a Europa e os Estados Unidos devem também participar.

A Rússia invadiu em fevereiro de 2022 o país vizinho e ali trava desde então uma guerra sem fim à vista.

Kiev tem proposto repetidas vezes um cessar-fogo prolongado para facilitar negociações, mas Moscovo rejeita a ideia, argumentando que tal permitiria ao Exército ucraniano reabastecer-se.

“A linha da frente de hoje é a linha onde deve começar a diplomacia”, escreveu ainda o chefe de Estado ucraniano, que em raras ocasiões se dirigiu diretamente ao homólogo russo, mas já tinha anteriormente proposto uma reunião.

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Vladimir Putin, que já antes declarara que só estaria disposto a reunir-se com Zelensky após a conclusão de um acordo de paz, estava esta quinta-feira a terminar uma reunião com a imprensa estrangeira em São Petersburgo quando a carta aberta foi divulgada e ainda não se pronunciou sobre ela.

Mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já reagiu, declarando que Volodymyr Zelensky pode reunir-se com Vladimir Putin “em qualquer altura”, segundo a comunicação social estatal russa.

“Zelensky pode vir a Moscovo em qualquer altura”, disse Peskov, acrescentando que o Presidente russo ainda não viu a carta em questão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, também já reagiu, afirmando que um encontro entre os Presidentes Putin e Zelensky seria “ótimo”.

“Fico muito feliz por estarem a falar em encontrar-se. Acho que tivemos algo que ver com isso (…) Acho que seria ótimo que se encontrassem”, declarou Trump na sala oval da Casa Branca.

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Temas: Guerra Ucrânia Rússia Zelensky Carta aberta
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