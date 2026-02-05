Zelensky faz duas revelações: número de soldados mortos durante a guerra; quanto tempo falta para que "a paz seja alcançada"

Há 41 min

Dados chegam numa altura em que a paz é novamente negociada com os Estados Unidos como mediadores

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou que morreram cerca de 55 mil ucranianos no campo de batalha. É uma das raras vezes em que Zelensky torna públicos estes números, numa entrevista concedida à televisão France 2.

“Na Ucrânia, o número oficial de soldados mortos no campo de batalha - sejam profissionais, sejam convocados - é de 55 mil”, referiu. “E há um grande número de pessoas que a Ucrânia dá como desaparecidas”, acrescentou.

Na mesma entrevista, Zelensky identificou um prazo para o fim da guerra. "Espero que a paz seja alcançada em menos de um ano."

O último registo de perdas ucranianas no campo de batalha aconteceu quando Kiev anunciou, em fevereiro de 2024, que 31 mil soldados ucranianos tinham sido mortos.

Os números de Zelensky não incluem os soldados ucranianos mortos entre 2014 e 2022, quando a guerra se restringia ao leste da Ucrânia, na Crimeia e no Donbass. As estimativas das Nações Unidas apontam para 4.400 soldados ucranianos mortos neste período.

Moscovo não tem divulgado as suas baixas. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou que, até 4 de fevereiro, a Rússia perdeu cerca de 1,2 milhões de soldados na Ucrânia desde a invasão em 2022 – entre mortos, feridos, desaparecidos e capturados.

Na mesma entrevista, Zelensky avisou que a Rússia continuará a sofrer enormes perdas se tentar continuar a conquistar todo o leste da Ucrânia pela força das armas.

"Nós, ucranianos, estamos perfeitamente conscientes do preço que cada metro e cada quilómetro desta terra custa ao exército russo", afirmou Zelensky.

Ucrânia e a Rússia iniciam esta quinta-feira o segundo dia de negociações, mediadas pelos EUA em Abu Dhabi, para procurar pôr fim à guerra, que dura há quatro anos.

A Rússia já veio admitir “progressos” nas mesmas.