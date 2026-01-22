Zelensky criticou a Europa e França só demorou cinco minutos a responder

O presidente ucraniano acabava de criticar a inação europeia em relação à guerra na Ucrânia - que já vai no seu quarto ano - e bastaram cinco minutos para a Europa responder com a apreensão de um petroleiro no Mediterrâneo
“Porque é que o presidente Trump consegue parar petroleiros da frota fantasma e apreender petróleo, mas a Europa não?”. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acabava de proferir a frase num discurso no Fórum Económico Mundial, em Davos, quando, cinco minutos depois, Emmanuel Macron anunciou que a Marinha francesa apreendera um petroleiro russo no Mediterrâneo.
O navio interceptado pelas autoridades francesas estaria “sujeito a sanções internacionais”, escreveu o presidente francês na rede social X.
“Esta manhã, a Marinha francesa abordou um petroleiro proveniente da Rússia, sujeito a sanções internacionais e suspeito de navegar sob uma bandeira falsa”, explicou o chefe de Estado, sublinhando que “não vai tolerar qualquer violação”.
We will not tolerate any violation.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026
This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.
The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r
Macron sublinhou que o país está “determinado a defender o direito internacional” e empenhado em “garantir a aplicação eficaz das sanções”, acrescentando que já foi aberta uma investigação judicial.
A operação francesa terá sido realizada em alto-mar e conduzida “em conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar”, com o apoio dos aliados, de acordo com a mesma publicação.
O chefe de Estado terminou a sua mensagem dizendo que as atividades da “frota fantasma” contribuem para financiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia.
As atividades da “frota fantasma” contribuem para financiar a guerra de agressão contra a Ucrânia.