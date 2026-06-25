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Zelensky aprova operação de 40 dias de "influência" sobre a Rússia a acabar com a guerra

Nuno Mandeiro
Há 10 min
Volodymyr Zelensky e Yevhenii Khmara (Fonta: Zelensky no X)
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Presidente ucraniano destaca o desempenho do SSU "através da utilização de vários tipos de drones" que tem durante os últimos meses e realça o papel do Centro de Operações Especiais ‘Alpha’

Após reunião com o major-general Yevhenii Khmara - figura maior da defesa ucraniana - sobre o plano de sanções a longo e médio prazo e sobre os resultados dos serviços de segurança na linha da frente, Volodymyr Zelensky aprovou uma operação de 40 dias de “influência” sobre a Rússia com o objetivo de terminar a guerra.

O anúncio foi feito pelo próprio presidente da Ucrânia no X, onde lembrou o seguinte: “É importante referir que, durante vários meses consecutivos, o SSU tem demonstrado o melhor desempenho na defesa das posições da Ucrânia nas linhas da frente, através da utilização de vários tipos de drones”, realçando ainda que “o Centro de Operações Especiais ‘Alpha’ lidera em termos de pessoal e equipamento do ocupante neutralizados”.

Zelensky revelou ainda que, separadamente, foram discutidos os desafios de segurança interna que a Ucrânia enfrenta.

“Estou grato pela proteção do nosso Estado e dos ucranianos!”, culminou.

O anúncio de Zelensky não tem qualquer detalhe ou explicação sobre o que vai acontecer durante a operação de "influência", mas surge cinco dias despois dos ataques ucranianos de grande dimensão na península da Crimeia, ocupada pela Rússia desde 20214, além das várias operações contra Moscovo ou São Petersburgo.

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No sábado, as tropas ucranianas atingiram alvos a mais de 1.2000 quilómetros de distância em ambos os lados da Ponte de Kerch, que liga Crimeia da Rússia. A dimensão dos estragos provocados obrigou as autoridades russas que controlam a região a suspender o fornecimento de combustíveis em todas as estações de abastecimento da península.

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Temas: Guerra Ucrânia Rússia Volodymyr Zelensky Yevhenii Khmara

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