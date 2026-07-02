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Zelensky alertou, Putin cumpriu: Rússia volta a atacar Ucrânia em força durante a madrugada

CNN , Victoria Butenko e Lex Harvey
Há 36 min
Bombeiros ucranianos combatem um incêndio num edifício atingido por um drone durante um ataque aéreo russo a Kiev, na madrugada de 2 de julho de 2026 (Roman Pilipey/AFP/Getty Images)
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Presidente da Ucrânia tinha pedido cautela à população, indicando que o Kremlin estava a preparar um ataque do género "há algum tempo"

Uma série de fortes explosões abalou Kiev durante a madrugada desta quinta-feira, horas depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter alertado que os dados dos serviços de informação indicavam que a Rússia planeava um ataque "maciço" durante a madrugada.

As autoridades de Kiev disseram que a Rússia estava a lançar mísseis balísticos e drones contra a Ucrânia, que danificaram e incendiaram edifícios residenciais, matando pelo menos uma pessoa.

Pelo menos onze pessoas feridas foram hospitalizadas após os ataques, disse o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko.

As equipas de resgate estavam a caminho do local de um edifício de nove andares destruído, onde havia pessoas estavam presas no interior, acrescentou Klitschko.

Antes, tinha dito que profissionais de saúde ficaram feridos depois de uma estação de ambulâncias ter sido atingida.

Esta quarta-feira, Zelensky pediu aos residentes que fossem “especialmente cautelosos” e que prestassem atenção às sirenes de ataque aéreo, alertando que o presidente russo, Vladimir Putin, estava “a preparar um ataque maciço contra a Ucrânia há algum tempo”.

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“Esta é exatamente a ameaça que enfrentamos esta noite”, disse Zelensky numa publicação no X.

Alguns moradores juntaram-se nas estações de metro em busca de abrigo, preparando-se para uma longa noite de sirenes, que começaram a soar por volta das 20:00 locais.

A Ucrânia lançou uma campanha sem precedentes com drones contra a Rússia no último mês, visando infraestruturas energéticas em ataques de longo alcance que Zelensky apresentou como estratégia fundamental para forçar Moscovo a terminar a guerra.

Numa única noite da semana passada, a Rússia informou ter intercetado 660 drones em 12 regiões - um dos maiores ataques ucranianos desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala em 2022.

No início de junho, um ataque russo no coração de Kiev incendiou um importante complexo monástico ucraniano, o Mosteiro das Grutas de Kiev (Kyiv Pechersk Lavra), Património Mundial da UNESCO.

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