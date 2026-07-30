Um projétil não identificado caiu em território polaco, provocando uma explosão, enquanto a Rússia lançava um ataque mortal em toda a Ucrânia

Há 1h e 14min

O exército polaco afirmou que as defesas aéreas do país observaram pelo menos uma dúzia de mísseis sobre o oeste da Ucrânia, o que representava uma potencial ameaça para o espaço aéreo polaco. Oito pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas nos ataques da última noite em toda a Ucrânia

Um objeto não identificado caiu numa aldeia polaca a cerca de 95 quilómetros da fronteira com a Ucrânia na madrugada desta quinta-feira, causando uma explosão, disseram as autoridades polacas, enquanto a Rússia lançava ataques mortais de longo alcance em toda a Ucrânia.

O projétil caiu numa área não urbanizada perto da aldeia de Tarnawa-Kolonia, na província de Lublin, disse o exército polaco. A polícia polaca disse que os moradores relataram ter ouvido uma forte explosão.

A Polónia tinha já noticiado o envio de caças em resposta ao ataque da Rússia à Ucrânia, que atingiu grandes áreas do país e matou pelo menos oito pessoas, incluindo crianças, e deixou várias pessoas presas sob os escombros.

O Ministério da Defesa russo disse, num comunicado publicado no Telegram, ter realizado um "ataque maciço utilizando armas de precisão de longo alcance por terra, ar e mar", bem como drones de ataque, contra instalações militares em toda a Ucrânia.

O exército polaco afirmou que as defesas aéreas do país observaram pelo menos uma dúzia de mísseis sobre o oeste da Ucrânia, o que representava uma potencial ameaça para o espaço aéreo polaco.

Ainda não é claro se o objeto não identificado que caiu na Polónia era um míssil russo. Mas qualquer potencial ataque russo tão profundo em território de um membro da NATO correria o risco de ser percebido como uma escalada na guerra de Moscovo contra a Ucrânia, que dura há anos.

A Polónia tem enviado caças rotineiramente em resposta a ataques russos no oeste da Ucrânia, embora estes raramente tenham entrado no seu território. Caças da NATO abateram vários drones russos que violaram o espaço aéreo polaco em setembro passado, denunciando Moscovo por "comportamento absolutamente perigoso".

Em novembro de 2022, duas pessoas morreram depois de um míssil de defesa aérea ucraniano ter caído acidentalmente na aldeia polaca de Przewodow, a cerca de 6,4 quilómetros a oeste da fronteira.

O ataque noturno da Rússia à Ucrânia ocorreu um dia depois de o presidente Volodymyr Zelensky se ter reunido com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca, e lhe ter pedido que fornecesse à Ucrânia sistemas de defesa aérea adicionais.

Os ataques – que ocorrem numa altura em que a Ucrânia regista o maior número de vítimas civis num mês desde a invasão russa em 2022 – mataram pelo menos uma pessoa na capital Kiev e outra na região de Poltava, no centro da Ucrânia, segundo as autoridades locais.

Last night, a Russian missile strike on Radushne in the Dnipro region killed parents and three children. Two more children were pulled alive from under the rubble. It was an ordinary home, blown into smithereens by a ballistic missile... Rescue efforts are also underway in Lviv… pic.twitter.com/htxpbenMrA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2026

Na cidade de Kryvyi Rih, no sul da Ucrânia, seis pessoas morreram depois de um míssil balístico ter atingido uma casa onde vivia uma família numerosa, disse Oleksandr Vilkul, chefe da administração militar da cidade, no Telegram. Três crianças, incluindo duas meninas de 5 e 12 anos, estavam entre as vítimas, disse, descrevendo a noite como uma “noite sombria”.

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, disse Vilkul, acrescentando que o número de mortos pode aumentar à medida que as equipas de emergência trabalham para remover os escombros.

As equipas de resgate tentavam também salvar pessoas presas sob os escombros após um ataque em Lviv, perto da fronteira com a Polónia, segundo o presidente da câmara da cidade, Andriy Sadovyi. Mais de duas dezenas de pessoas ficaram feridas, segundo o governador da região.

Pessoas abrigadas no metro em Kiev esta noite (GettyImages)

"Há crianças aqui dentro"

A Força Aérea da Ucrânia alertou que a Rússia tinha lançado vagas de mísseis, num aviso aos residentes na madrugada de quinta-feira, hora local.

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram famílias abrigadas em estações de metro cheias de Kiev, algumas a dormir no chão debaixo de cobertores ou dentro de pequenas tendas.

Algumas das cenas mais chocantes após o ataque de quinta-feira surgiram em Kryvyi Rih, a cidade natal de Zelensky.

Um vídeo impactante da aldeia vizinha de Radushne mostrou corpos espalhados no meio dos escombros de um edifício destruído, com incêndios ainda ativos.

Ouviram-se duas mulheres, não visíveis na imagem, a conversar. "Retiramos uma criança. Ainda há algumas ali deitadas", disse uma delas.

“Há crianças aqui. Muitas crianças”, disse o outro.

Horas antes do ataque, Zelensky afirmou ter recebido um relatório da sua força aérea a informar que a Rússia estava a preparar um “ataque maciço” contra todas as regiões do país. “Há uma grande probabilidade de que o ataque seja realizado esta noite”, alertou Zelensky.

Ataque russo a Kiev, Ucrânia (GettyImages)

Armazém russo em chamas

Também na quinta-feira, um armazém da retalhista russa Wildberries ardeu na cidade de Penza, no oeste do país, após um ataque de drone ucraniano, informou o governador regional Oleg Melnichenko pelo Telegram. Uma pessoa ficou ferida e cerca de 200 pessoas foram retiradas do local, disse Melnichenko.

A Ucrânia tem atacado repetidamente os centros de distribuição da Wildberries, o equivalente russo da Amazon, aproximando ainda mais a guerra de Moscovo ao afectar a vida e o sustento dos russos comuns.

Kiev alega que as instalações da Wildberries são alvos militares legítimos porque abastecem as tropas russas na linha da frente na Ucrânia, o que Moscovo nega.