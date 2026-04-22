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Ucrânia está "mais forte no campo de batalha" do que há um ano: Kiev consegue agora abater até 90% dos drones e mísseis russos

Agência Lusa , NM
Há 1h e 25min
Andrii Sybiha (VITALII NOSACH/EPA via Lusa)

O chefe da diplomacia ucraniana explica o sucesso recente: “Minimizámos a vantagem russa em efetivos graças à utilização de drones"

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O chefe da diplomacia da Ucrânia descreveu a situação atual na frente de combate face à Rússia como a mais favorável desde há um ano, graças aos drones e a uma defesa aérea eficaz.

“A nossa posição no campo de batalha é (...) a mais forte, ou a mais sólida, do que em qualquer momento do último ano”, afirmou Andrii Sybiha, cujas declarações estiveram sob embargo até quarta-feira.

O exército russo, que invadiu a Ucrânia em 2022, não registou praticamente nenhum ganho territorial em março, segundo uma análise da agência de notícias francesa AFP de dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW).

Esta falta de ganho territorial num mês por parte das forças da Rússia acontece pela primeira vez em dois anos e meio.

“Minimizámos a vantagem russa em efetivos graças à utilização de drones”, afirmou Sybiha à comunicação social, incluindo a AFP.

Sybiha disse que o exército ucraniano consegue hoje abater até 90% dos drones e mísseis russos que visam cidades ucranianas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano referiu que a melhoria da situação no campo de batalha permite a Kiev reforçar a posição em negociações.

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Os especialistas explicam as recentes dificuldades russas na frente de combate pelo sucesso de contra-ataques locais ucranianos, pela superioridade de Kiev no domínio dos drones e por problemas de comunicação.

Nos últimos meses, as tropas russas foram privadas dos terminais Starlink, que fornecem acesso à internet por satélite, enquanto o Kremlin (presidência russa) procura proibir totalmente a aplicação de mensagens Telegram.

Sybiha disse ainda que a Ucrânia solicitou ajuda à Turquia para organizar um encontro entre os presidentes ucraniano, Volodymyr Zelensky, e russo, Vladimir Putin.

“Somos a favor de um encontro, de modo a dar uma nova dinâmica” aos esforços de paz, referiu o ministro ucraniano.

“Dirigimo-nos especificamente aos turcos. Mas se outra capital, à exceção de Moscovo e da Bielorrússia [Minsk], organizar tal encontro, nós iremos”, acrescentou.

Os esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito mais mortífero na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) estão num impasse, com a guerra no Médio Oriente a desviar a atenção dos Estados Unidos, que iniciaram uma mediação entre Kiev e Moscovo.

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Temas: Guerra Ucrânia Rússia Andrii Sybiha

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