Ucrânia. Danos no património cultural atingem os 3.800 milhões de euros em quatro anos

Agência Lusa , AM
Há 36 min
Mísseis russos fazem vários feridos em Kharkiv, na Ucrânia (EPA)

Recuperação e a reconstrução dos setores da educação, dos media e da cultura na próxima década exigirá um investimento de aproximadamente 52,13 mil milhões de dólares

Os danos no património cultural na Ucrânia estão estimados em 4,5 mil milhões de dólares (3,8 mil milhões de euros) após quatro anos de guerra, na consequência da invasão russa em grande escala, divulgou na segunda-feira a Unesco.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) afirmou que a recuperação e a reconstrução dos setores da educação, dos media e da cultura na próxima década exigirá um investimento de aproximadamente 52,13 mil milhões de dólares (44,18 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual).

A agência, com sede em Paris, detalhou, no quarto aniversário do conflito, que mobilizou um total de pouco mais de 75 milhões de euros nesses anos, "com a convicção de que a educação, a cultura, a informação e a ciência são vitais para a resiliência do povo ucraniano".

Além da ajuda para mitigar o impacto direto da guerra, o objetivo é garantir que os direitos humanos e as pessoas, "particularmente as mulheres, as crianças, os professores, os cientistas, as comunidades e os profissionais da cultura", estão "no centro da recuperação como atores e beneficiários-chave", realçou Chiara Dezzi Bardeschi, chefe da delegação da Unesco na Ucrânia, em comunicado.

Em relação à educação, a organização detalhou que, durante este período, o acesso a serviços de saúde mental e de apoio psicossocial melhorou para quase 320.000 estudantes, e foram oferecidas formações em saúde mental a mais de 42.000 profissionais de educação e psicologia nas escolas.

Além disso, 77.000 professores receberam formação em pedagogia digital e 31 instalações educativas na Ucrânia foram renovadas com o apoio da Unesco.

No que diz respeito aos meios de comunicação social, mais de 5.100 jornalistas receberam apoio sob a forma de bolsas, formação em segurança, equipamentos e assistência psicológica.

A Unesco inaugurou também sete centros em todo o país para apoiar o trabalho dos jornalistas, e as suas campanhas de literacia mediática e informativa chegaram a mais de 13 milhões de pessoas.

Na área do património, os esforços concentraram-se na formação de 2.500 profissionais da cultura para melhorarem as suas competências para futuras reconstruções.

A organização contribuiu para a reabilitação de 20 sítios culturais em seis regiões e estabeleceu o Centro Cultural de Lviv, que recebeu 3.500 participantes e realizou 130 eventos.

Para aumentar a resiliência do setor científico, foram avaliadas as necessidades psicossociais e de saúde mental da comunidade científica ucraniana, tendo sido lançada uma iniciativa de acesso remoto a equipamento laboratorial, oferecendo oportunidades de investigação em parceria com laboratórios internacionais.

O impacto ambiental a longo prazo da destruição da barragem de Kakhovka foi também abordado através de novos sistemas de monitorização e alerta precoce para os recursos hídricos.

