Trump garante que há "bases para um acordo que é bom para a Ucrânia". "Ou [a guerra] acaba, ou vai continuar por muito tempo"

28 dez 2025, 19:43

"Zelensky vai ter de dar aqui alguma vitória a Trump. A reconstrução da Ucrânia é muito apetitosa"

"Zleensky comete um erro grave ao divulgar os 20 pontos do plano de paz"

Ucrânia. "Agora já dizem todos que a UE tem influência" nas negociações de paz

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou este domingo que o acordo de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia está nas fases finais e que pode acontecer “muito rapidamente”.

Donald Trump e Volodymyr Zelensky já entraram em Mar-a-Lago para dar início às conversações. Antes de recolherem ao interior do edifício, Trump disse aos jornalistas acreditar que um fim "rápido" para a guerra é um cenário provável. "Temos as bases de um acordo que é bom para a Ucrânia, que é bom para todos".

"Ou acaba, ou vai continuar por muito tempo e morrerão mais milhões de pessoas. E ninguém quer isso", alertou o presidente norte-americano. "Acredito que podemos avançar muito rapidamente."

Ainda à porta de Mar-a-Lago, o presidente americano reforçou a sua confiança de que as bases para um acordo "bom para a Ucrânia" pode ser alcançado.

"Morreram demasiadas pessoas e penso que ambos os presidentes querem chegar a um acordo", afirmou Trump. "Acredito verdadeiramente que temos as bases para um acordo que é bom para a Ucrânia e bom para todos. Não há nada mais importante", acrescentou.

O líder norte-americano adiantou ainda que haverá um acordo de segurança "forte" para a Ucrânia e que "as nações europeias estão muito envolvidas" no processo. "Considero que as nações europeias têm sido fantásticas e estão muito alinhadas com esta reunião e com a concretização de um acordo. São todos pessoas extraordinárias."

Trump e Zelensky em Mar-a-Lago. Jim Watson/AFP/Getty Images

Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, adiantou que as negociações entre Washington e Kiev avançaram no último mês, manifestando a esperança de que a paz possa ser alcançada o mais depressa possível.

Antes da reunião bilateral com o presidente norte-americano, Donald Trump, no complexo de Mar-a-Lago, na Florida, Zelensky indicou que o foco do encontro incidirá sobre o plano de paz de 20 pontos e o sequenciamento do acordo.

"É muito importante que as nossas equipas discutam a estratégia — como avançar passo a passo para trazer a paz para mais perto", referiu o líder ucraniano aos repórteres.

Zelensky acrescentou ainda que cerca de 90% do plano já foi debatido entre as equipas.

Horas antes, o presidente norte-americano e o homólogo russo falaram ao telefone sobre as negociações de paz para a Ucrânia.

"Acabo de ter uma conversa boa e muito produtiva com o presidente Putin antes do início da reunião com o presidente Zelensky", anunciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede social Truth Social, de que é proprietário.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou a conversa telefónica entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, a primeira desde 16 de outubro.

Além do acordo de paz para a Ucrânia, a situação no Médio Oriente foi também tema de conversa, disse Peskov, sem dar mais detalhes.

No encontro com o homólogo norte-americano, Zelensky procura a aprovação de Donald Trump para uma nova versão do plano de paz para a Ucrânia, apresentado por Washington há quase um mês.

O presidente ucraniano apresentou esta semana a nova versão do documento, reformulada após duras negociações exigidas por Kiev, que considerou a primeira versão muito próxima das exigências russas.

O novo documento abandona duas exigências fundamentais do Kremlin: a retirada das tropas ucranianas da região de Donetsk e um compromisso juridicamente vinculativo da Ucrânia de não aderir à NATO.