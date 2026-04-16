Rússia lança o maior ataque do ano e "infelizmente" vários mísseis e drones passaram as defesas

Há 2h e 4min

Volodymyr Zelensky vira-se para os aliados para pedir que não haja um alívio de sanções

A Rússia lançou o maior ataque do ano durante a madrugada e a primeira reação do presidente da Ucrânia confirmou que podia ser algo mais grave. Perante a chuva de quase 700 drones e mísseis, Volodymyr Zelensky admitiu que, “infelizmente”, nem todos os projéteis foram abatidos.

A maioria dos mísseis atingiu Kiev, mas os danos estendem-se a cidades tão longínquas como Odessa, Mykolaiv ou Kherson, algumas delas totalmente às escuras por causa do impacto do ataque.

Ainda a contabilizar os danos, estão já confirmados 16 mortos e cerca de 100 feridos, estando entre as vítimas mortais um rapaz de apenas 12 anos.

Foi o resultado das múltiplas explosões que provocaram incêndios incontroláveis e que iluminaram os céus das cidades ucranianas com o brilho das chamas, enquanto as casas ficavam às escuras, como vão ficar mais algum tempo.

Durante a noite, além dos bombeiros só se via o fumo denso e o laranja dos incêndios, dezenas deles, muitos incontroláveis e devastadores, muitos em zonas residenciais que ficaram gravemente destruídas.

Another night has proven that Russia does not deserve any easing of global policy or lifting of sanctions. Russia is betting on war, and the response must be exactly that: we must defend lives with all available means, and we must also apply pressure for the sake of peace with… pic.twitter.com/jHsZjsgXt9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2026

Entre os mortos, quatro estavam na capital. Era o caso do menino de 12 anos, como confirmou o autarca da cidade, Vitali Klitschko. Mas também há vítimas mortais em Odessa ou Dnipro, sendo que Mykolaiv e Kherson, cidades capitais das regiões com o mesmo nome, ficaram totalmente sem eletricidade depois do ataque.

“Não pode haver normalização à Rússia. A pressão sobre a Rússia tem de funcionar. E é importante cumprir todas as promessas de assistência à Ucrânia a tempo”, afirmou Volodymyr Zelensky, num claro recado aos aliados.

A Força Aérea ainda conseguiu abater 31 mísseis e 636 drones, mas 12 mísseis e 20 drones passaram as barreiras defensivas e atingiram em cheio os seus alvos.