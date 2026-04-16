Rússia lança o maior ataque do ano e "infelizmente" vários mísseis e drones passaram as defesas

António Guimarães
Há 2h e 4min
Carro em chamas em Kiev após grande ataque da Rússia (Evgeniy Maloletka/AP)

Volodymyr Zelensky vira-se para os aliados para pedir que não haja um alívio de sanções

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A Rússia lançou o maior ataque do ano durante a madrugada e a primeira reação do presidente da Ucrânia confirmou que podia ser algo mais grave. Perante a chuva de quase 700 drones e mísseis, Volodymyr Zelensky admitiu que, “infelizmente”, nem todos os projéteis foram abatidos.

A maioria dos mísseis atingiu Kiev, mas os danos estendem-se a cidades tão longínquas como Odessa, Mykolaiv ou Kherson, algumas delas totalmente às escuras por causa do impacto do ataque.

Ainda a contabilizar os danos, estão já confirmados 16 mortos e cerca de 100 feridos, estando entre as vítimas mortais um rapaz de apenas 12 anos.

Foi o resultado das múltiplas explosões que provocaram incêndios incontroláveis e que iluminaram os céus das cidades ucranianas com o brilho das chamas, enquanto as casas ficavam às escuras, como vão ficar mais algum tempo.

Durante a noite, além dos bombeiros só se via o fumo denso e o laranja dos incêndios, dezenas deles, muitos incontroláveis e devastadores, muitos em zonas residenciais que ficaram gravemente destruídas.

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Entre os mortos, quatro estavam na capital. Era o caso do menino de 12 anos, como confirmou o autarca da cidade, Vitali Klitschko. Mas também há vítimas mortais em Odessa ou Dnipro, sendo que Mykolaiv e Kherson, cidades capitais das regiões com o mesmo nome, ficaram totalmente sem eletricidade depois do ataque.

“Não pode haver normalização à Rússia. A pressão sobre a Rússia tem de funcionar. E é importante cumprir todas as promessas de assistência à Ucrânia a tempo”, afirmou Volodymyr Zelensky, num claro recado aos aliados.

A Força Aérea ainda conseguiu abater 31 mísseis e 636 drones, mas 12 mísseis e 20 drones passaram as barreiras defensivas e atingiram em cheio os seus alvos.

Temas: Guerra Ucrânia Rússia
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