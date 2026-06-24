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Rússia garante que situação na linha da frente "está a piorar dia após dia" para a Ucrânia

Agência Lusa , MFP
Há 49 min
A Praça da Independência em Kiev, nos quatro anos de invasão russa (GettyImages)
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Porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, afirma que as forças armadas da Rússia estão a avançar "por toda a frente" de combate

A situação na frente de combate está a agravar-se para a Ucrânia e em breve vai tornar-se irreversível, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, esta quarta-feira.

"A situação na frente de combate é tal que está a piorar dia após dia para o regime de Kiev. A dinâmica é clara: as nossas forças armadas estão a avançar por toda a frente. E a certa altura, vão começar processos irreversíveis para o regime de Kiev", afirmou Peskov, em declarações à agência de notícias russa TASS.

O porta-voz russo sublinhou que, por causa disso, a Ucrânia "está a responder como pode” contra a infraestrutura civil russa.

"Temos todas as oportunidades para minimizar tudo isto e é necessário minimizar. Esta é uma tarefa para as nossas forças armadas, uma tarefa para outras entidades que estão a trabalhar nisto continuamente", afirmou.

A Ucrânia intensificou os seus ataques contra a retaguarda russa nas últimas semanas, visando infraestruturas críticas, particularmente refinarias e rotas logísticas, provocando escassez de combustível na Rússia.

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Moscovo, por sua vez, relatou ataques realizados com sucesso em cidades ucranianas de Kostiantinivka e Liman, cuja captura abriria caminho para as forças russas chegarem a Sloviansk e Kramatorsk, os principais bastiões ucranianos no Donbass.

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Temas: Guerra Ucrânia Rússia Kremlin

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