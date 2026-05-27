Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Rússia diz que negociações com a Europa são inevitáveis e espera definição de Bruxelas

António Guimarães
Há 12 min
Vladimir Putin (Mikhail Metzel/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Kremlin diz que está em jogo o "futuro da arquitetura da Europa", pelo que os outros países do continente não podem ser deixados de fora da discussão

Angela Merkel, Mario Draghi ou até António Costa. Vários nomes têm sido atirados para cima da mesa de uma possível nova fase da guerra na Ucrânia.

Falamos de uma fase em que a Europa entra diretamente na guerra, mas na parte diplomática, algo que o presidente da Rússia parece reconhecer que tem de acontecer.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, uma negociação entre Moscovo e Bruxelas vai ter mesmo de acontecer no futuro, já que discutir o futuro da arquitetura de segurança da Europa sem a intervenção de outros países é impossível.

“Levamos isto muito a sério. De uma forma ou de outra, vamos ter de discutir o futuro da arquitetura da Europa”, afirmou Dmitry Peskov, que garantiu que “fazê-lo sem a participação europeia é impossível”.

“Por isso mesmo, vão ser necessárias negociações, de uma maneira ou de outra”, reiterou numa entrevista ao portal Izvestia.

Voltando à questão dos nomes, Dmitry Peskov não quis ser concreto, sabendo-se que o próprio Vladimir Putin apontou o nome de Gerhard Schröder, antigo chanceler da Alemanha, como um bom nome para o lado europeu.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De referir que essa foi uma hipótese que a Europa rejeitou rápida e totalmente, até porque Gerhard Schröder é tido como uma figura muito próxima de Vladimir Putin, de quem é amigo.

“Até agora ainda ninguém foi nomeado [pela Europa]. De facto, o que é positivo é que eles estão a dizer que é necessário alguém para liderar as negociações. Eles próprios precisam de perceber que as negociações vão ser necessárias”, acrescentou Dmitry Peskov.

Por agora, a Rússia garante estar “aberta” às negociações, mas o Kremlin entende que “só agora os europeus estão a começar a pensar” no assunto.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Guerra Ucrânia Rússia Europa Bruxelas
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Rússia diz que negociações com a Europa são inevitáveis e espera definição de Bruxelas

Há 12 min
01:37

O cenário após um grande ataque da Rússia a Odessa

Há 54 min

"Os primeiros 500 alvos já estão identificados": Ucrânia tem um "conselho gratuito" para a Bielorrússia caso decida entrar na guerra

Hoje às 11:14

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

Hoje às 11:11
Mais Europa

Mais Lidas

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

Tribunal de Contas condena atual e anterior presidentes da Câmara da Maia a devolver 720 mil euros ao município

Ontem às 15:48

"Os primeiros 500 alvos já estão identificados": Ucrânia tem um "conselho gratuito" para a Bielorrússia caso decida entrar na guerra

Hoje às 11:14

Onda de calor: IPMA espera "rajadas de vento convectivas" com "algum poder destrutivo"

Ontem às 13:46

Corpo de estudante de Erasmus encontrado no rio Mondego

Ontem às 16:21

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

Hoje às 11:11

Mortes confirmadas após rompimento de tanque químico no estado de Washington

Ontem às 20:11

Chegou uma onda de calor e quase ninguém vai escapar: saiba as temperaturas para os próximos dias

Hoje às 06:00

Rombo no apoio à Ucrânia: metade dos países de coligação de que Portugal faz parte deixam de financiar armamento

Ontem às 18:55

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Ontem às 07:00

Provas ModA arrancam hoje com greves e polémica pelo meio. "Os alunos vão fazer uma prova que não serve para nada"

Hoje às 07:00