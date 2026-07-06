Rússia ataca Kiev com mísseis balísticos horas antes de dia decisivo

Há 1h e 48min

Trump e Putin estiveram ao telefone durante 90 minutos para tentar chegar a um modo de acabar a guerra. Horas depois houve este ataque

A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo de um ataque com mísseis balísticos russos na madrugada de segunda-feira, informou a Força Aérea do país, na véspera de uma importante cimeira da NATO na Turquia, na qual o presidente norte-americano, Donald Trump, planeia participar.

Explosões foram ouvidas em todo o centro da cidade às primeiras horas da manhã, enquanto o ataque combinado, que também envolveu drones e mísseis de cruzeiro, continua. Pelo menos três pessoas ficaram feridas e pelo menos dois distritos da cidade reportaram incêndios ou danos causados ​​por destroços, disse o presidente da Câmara de Kiev, Vitaliy Klitschko, em comunicado no Telegram.

As pessoas permaneceram presas num edifício residencial de vários andares que foi gravemente danificado no distrito de Podilskyi, referiu Klitschko.

Pouco antes das explosões, foram acionadas sirenes de alerta aéreo em toda a cidade.

O ataque ocorreu depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter alertado no domingo que as informações dos serviços de informação indicavam que a Rússia estava a "preparar um novo ataque maciço".

Na passada quinta-feira, a Rússia lançou um ataque feroz contra Kiev, que matou pelo menos 30 pessoas, naquele que foi o terceiro ataque mais mortífero contra a capital ucraniana desde o início da guerra.

A guerra da Rússia na Ucrânia será o pano de fundo da próxima cimeira da NATO, que começa esta terça-feira em Ancara.

As forças russas intensificaram os esforços para tomar mais território na região leste da Ucrânia, Donetsk - um objetivo fundamental para o Kremlin - e as cidades ucranianas enfrentam ataques quase diários de drones e mísseis de Moscovo. A Ucrânia também intensificou os ataques com mísseis e drones contra infraestruturas importantes em território russo nas últimas semanas, incluindo refinarias de petróleo, portos e fábricas militares.

Ainda este domingo, o presidente russo, Vladimir Putin, falou com Trump numa chamada telefónica de quase 90 minutos, no dia 4 de julho, na qual o líder norte-americano voltou a oferecer ajuda para pôr fim à guerra na Ucrânia, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.