"Resposta justificada": Zelensky divulga imagens de ataques ucranianos contra aeronaves russas

CNN Portugal , MJC
Há 1h e 25min
Ataque ucraniano (DR)

Os ataques fazem parte de uma campanha mais ampla de Kiev contra as infraestruturas militares russas em território inimigo

A Ucrânia atacou esta semana vários alvos militares russos, incluindo uma aeronave anfíbia Be-200, anunciou o presidente Volodymyr Zelensky este sábado, ao divulgar imagens dos ataques.

Embora Zelensky não tenha especificado quando ocorreu o ataque à aeronave, as Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia informaram que a aeronave foi atingida no sábado, no Krai de Krasnodar, no sul da Rússia, de acordo com o Kiev Independent.

O Beriev Be-200 é uma aeronave anfíbia bimotora concebida para missões de combate a incêndios, busca e salvamento e patrulha marítima. Capaz de descolar e aterrar tanto em pistas como na água, é uma das aeronaves mais reconhecidas da sua classe.

Zelensky afirmou que entre os alvos atingidos esta semana estavam também um helicóptero Kamov Ka-27, um navio de carga com munições, um sistema de mísseis e canhão antiaéreos Pantsir-S1, um sistema de mísseis antiaéreos Tor, um sistema de comunicações "Redut-2US" e drones.

"As nossas sanções de longo alcance também atingiram instalações e navios da indústria petrolífera russa. Distâncias percorridas: quase 1.000 quilómetros (620 milhas) a partir da linha de contacto", disse Zelensky. "São respostas totalmente justificadas ao que os russos estão a fazer".

Os ataques fazem parte de uma campanha mais ampla de Kiev contra as infraestruturas militares russas em território inimigo, à medida que a Ucrânia continua a expandir as suas capacidades de ataque de longo alcance.

