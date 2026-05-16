"Resposta justificada": Zelensky divulga imagens de ataques ucranianos contra aeronaves russas

A Ucrânia atacou esta semana vários alvos militares russos, incluindo uma aeronave anfíbia Be-200, anunciou o presidente Volodymyr Zelensky este sábado, ao divulgar imagens dos ataques.
Embora Zelensky não tenha especificado quando ocorreu o ataque à aeronave, as Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia informaram que a aeronave foi atingida no sábado, no Krai de Krasnodar, no sul da Rússia, de acordo com o Kiev Independent.
Our long-range sanctions this week. Most of the operations are still ongoing, so the video captures only a portion of our results. Be-200 amphibious aircraft, a Ka-27 helicopter, a cargo vessel carrying ammunition, a Pantsir-S1 surface‑to‑air missile and gun system, a Tor… pic.twitter.com/kX3oPCuok8— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2026
O Beriev Be-200 é uma aeronave anfíbia bimotora concebida para missões de combate a incêndios, busca e salvamento e patrulha marítima. Capaz de descolar e aterrar tanto em pistas como na água, é uma das aeronaves mais reconhecidas da sua classe.
Zelensky afirmou que entre os alvos atingidos esta semana estavam também um helicóptero Kamov Ka-27, um navio de carga com munições, um sistema de mísseis e canhão antiaéreos Pantsir-S1, um sistema de mísseis antiaéreos Tor, um sistema de comunicações "Redut-2US" e drones.
"As nossas sanções de longo alcance também atingiram instalações e navios da indústria petrolífera russa. Distâncias percorridas: quase 1.000 quilómetros (620 milhas) a partir da linha de contacto", disse Zelensky. "São respostas totalmente justificadas ao que os russos estão a fazer".
Os ataques fazem parte de uma campanha mais ampla de Kiev contra as infraestruturas militares russas em território inimigo, à medida que a Ucrânia continua a expandir as suas capacidades de ataque de longo alcance.