MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Reino Unido interceta pela primeira vez navio da "frota fantasma" russa

CNN , Tim Lister , Oliver Sherwood e Satish Cheney
Há 43 min
Frota fantasma russa
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Zelensky saudou a ação britânica e defendeu medidas mais duras por parte da Europa

As forças armadas britânicas intercetaram um petroleiro associado à chamada "frota fantasma" da Rússia no Canal da Mancha, anunciou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Trata-se da primeira operação deste género realizada pelo Reino Unido.

"Nas primeiras horas desta manhã, ordenei às nossas Forças Armadas que intercetassem um petroleiro da frota fantasma que tentava atravessar o Canal da Mancha", escreveu Starmer numa publicação na rede social X.

"Esta operação bem-sucedida representa mais um golpe contra a Rússia e recorda a todos aqueles que alimentam a guerra de Putin na Ucrânia que não lhes permitiremos esconder-se", acrescentou.

A França já tinha intercetado anteriormente vários navios ligados à frota fantasma russa, utilizada para transportar petróleo russo contornando as sanções internacionais.

O navio apreendido este domingo é o Smyrtos, que navega sob bandeira dos Camarões e foi sancionado pelo Reino Unido no ano passado devido ao seu envolvimento no transporte de petróleo russo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Fotografias divulgadas pelo Ministério da Defesa britânico mostram militares a abordar o petroleiro no Canal da Mancha. Na operação participaram comandos militares e elementos da Agência Nacional do Crime do Reino Unido.

Dados de rastreamento marítimo indicam que o Smyrtos se encontrava no porto russo de Luga Bay a 5 de junho e abandonou o Mar Báltico seis dias depois. O destino declarado da embarcação era Port Said.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou a ação britânica e defendeu medidas mais duras por parte da Europa.

Fotografias divulgadas pelo Ministério da Defesa britânico mostram forças militares a intercetar um petroleiro ligado à "frota fantasma" russa no Canal da Mancha.

"A Europa precisa urgentemente de adotar medidas legislativas que permitam não apenas deter petroleiros e restringir carregamentos de petróleo, mas também confiscar o petróleo que transportam", afirmou.

Já Kirill Dmitriev, enviado do Kremlin, acusou Starmer de estar a "usar a detenção de um petroleiro como distração para a crise migratória" que afeta o Reino Unido.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A intercetação do Smyrtos ocorreu poucos dias depois de Starmer ter nomeado um novo secretário da Defesa, Dan Jarvis, na sequência da demissão de John Healey, num contexto de divergências sobre os gastos militares.

"A Rússia depende da sua frota fantasma para financiar o conflito na Ucrânia e esta operação representa um golpe na guerra ilegal de Putin", afirmou Jarvis.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Guerra Ucrânia Reino Unido Navio Fantasma
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Reino Unido interceta pela primeira vez navio da "frota fantasma" russa

Há 43 min
04:09

Centenas manifestam-se em Genebra contra a cimeira do G7

Há 1h e 10min

Palavra "N" foi utilizada "16 vezes" num só dia contra líder da oposição britânica. Rede social X acusada de deixar passar "impunes" insultos racistas

Há 2h e 19min

Vida real, Prozac e champanhe: o que as cartas da Princesa Diana a Terence Stamp revelam sobre a amizade entre ambos

Hoje às 12:00
Mais Europa

Mais Lidas

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

Ontem às 15:00

Uma misteriosa "mancha fria" no Atlântico tem intrigado cientistas. Novo estudo aponta para um sinal sinistro

12 jun, 15:41

Famílias monoparentais reclamam direitos iguais: "Uma criança não adoece menos por viver só com a mãe ou com o pai"

Ontem às 10:08

Despiste de carrinha que transportava equipa de futsal faz um morto e seis feridos graves

Ontem às 17:07

O avião do Papa foi impedido de descolar. Depois, o Rei de Espanha interveio para ajudar - e a CNN estava lá

Ontem às 12:11

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

12 jun, 14:07

À noite, enormes predadores vagueiam pelas ruas destas cidades

Ontem às 19:00

Comandante alemão alerta que Rússia poderá levar ameaça nuclear para o espaço

Ontem às 19:14

É oficial: reclusos vão passar a limpar matas para prevenir incêndios

12 jun, 16:01

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

12 jun, 10:50

Um atleta olímpico português reencarnou no Brasil e Marrocos aproveitou

Hoje às 03:25

Alfama é a grande vencedora da edição de 2026 das Marchas Populares de Lisboa

Ontem às 08:10