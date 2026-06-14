Reino Unido interceta pela primeira vez navio da "frota fantasma" russa

Há 43 min

Zelensky saudou a ação britânica e defendeu medidas mais duras por parte da Europa

As forças armadas britânicas intercetaram um petroleiro associado à chamada "frota fantasma" da Rússia no Canal da Mancha, anunciou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Trata-se da primeira operação deste género realizada pelo Reino Unido.

"Nas primeiras horas desta manhã, ordenei às nossas Forças Armadas que intercetassem um petroleiro da frota fantasma que tentava atravessar o Canal da Mancha", escreveu Starmer numa publicação na rede social X.

"Esta operação bem-sucedida representa mais um golpe contra a Rússia e recorda a todos aqueles que alimentam a guerra de Putin na Ucrânia que não lhes permitiremos esconder-se", acrescentou.

A França já tinha intercetado anteriormente vários navios ligados à frota fantasma russa, utilizada para transportar petróleo russo contornando as sanções internacionais.

O navio apreendido este domingo é o Smyrtos, que navega sob bandeira dos Camarões e foi sancionado pelo Reino Unido no ano passado devido ao seu envolvimento no transporte de petróleo russo.

Fotografias divulgadas pelo Ministério da Defesa britânico mostram militares a abordar o petroleiro no Canal da Mancha. Na operação participaram comandos militares e elementos da Agência Nacional do Crime do Reino Unido.

Dados de rastreamento marítimo indicam que o Smyrtos se encontrava no porto russo de Luga Bay a 5 de junho e abandonou o Mar Báltico seis dias depois. O destino declarado da embarcação era Port Said.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou a ação britânica e defendeu medidas mais duras por parte da Europa.

Fotografias divulgadas pelo Ministério da Defesa britânico mostram forças militares a intercetar um petroleiro ligado à "frota fantasma" russa no Canal da Mancha.

"A Europa precisa urgentemente de adotar medidas legislativas que permitam não apenas deter petroleiros e restringir carregamentos de petróleo, mas também confiscar o petróleo que transportam", afirmou.

Já Kirill Dmitriev, enviado do Kremlin, acusou Starmer de estar a "usar a detenção de um petroleiro como distração para a crise migratória" que afeta o Reino Unido.

A intercetação do Smyrtos ocorreu poucos dias depois de Starmer ter nomeado um novo secretário da Defesa, Dan Jarvis, na sequência da demissão de John Healey, num contexto de divergências sobre os gastos militares.

"A Rússia depende da sua frota fantasma para financiar o conflito na Ucrânia e esta operação representa um golpe na guerra ilegal de Putin", afirmou Jarvis.