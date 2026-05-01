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Quatro meses de ataques ucranianos custaram à Rússia 6 mil milhões de euros - e Zelensky promete melhorar "ainda mais" os seus sistemas

CNN Portugal , MFP
Há 1h e 37min
Volodymyr Zelensky (Sean Gallup/Getty Images Pool/EPA via Lusa)

Volodymyr Zelensky destacou a importânica de atacar "o alvo em si" e de reduzir os níveis de atividade do "Estado agressor"

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A Rússia perdeu pelo menos sete mil milhões de dólares (cerca de 6 mil milhões de euros), só desde o início de 2026, anunciou Volodymyr Zelensky, esta sexta-feira, através de uma publicação na rede social X.

Segundo o presidente ucraniano, a despesa avolumada do “Estado agressor” é um resultado direto das “sanções de precisão contra a indústria petrolífera e o setor de refinação da Rússia”, atribuindo as perdas a impactos diretos nas instalações, períodos de inatividade e atrasos nos envios de petróleo.

“É importante que não só o alvo em si seja atingido, conforme definido pelo objetivo operacional, mas também que o tempo de inatividade do alvo seja aumentado ou, pelo menos, que as suas operações sejam significativamente reduzidas”, lê-se na mensagem.

Volodymyr Zelensky aproveitou para enaltecer a campanha ucraniana no mês de abril, que assinalou um “novo nível”, especialmente em três componentes: “A redução das receitas petrolíferas da Rússia, o alcance e a intensidade das sanções.”

E não se ficou por aqui, avisando que o país pretende aumentar ainda mais as capacidades dos sistemas de longo alcance ucranianos.

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“Estão a ser preparadas decisões”, concluiu.

De acordo com informação avançada pela Bloomberg, citada pelo Kyiv Independent, a ofensiva da Ucrânia bateu em abril o recorde de ataques à infraestrutura petrolífera russa, desde o início deste ano. Ainda segundo a Bloomberg, foram registados pelo menos 21 ataques a refinarias, oleodutos e ativos marítimos de Moscovo.

A mesma fonte informou que a Rússia se viu obrigada a reduzir o processamento médio das suas refinarias para 4,69 milhões de barris por dia - o nível mais baixo desde dezembro de 2009.

Temas: Guerra Ucrânia Rússia Ataques Infraestrutura petrolífera
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