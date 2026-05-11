Putin deu a entender que a guerra na Ucrânia pode estar perto do fim. Mas porquê agora?

Há 1h e 30min

ANÁLISE || Pode não passar de uma ilusão, mas é algo que o presidente da Rússia nunca tinha deixado no ar de forma tão notória. Em paralelo, em Moscovo já há quem questione se Putin vai sobreviver à guerra

Foi uma declaração invulgar num momento de extrema pressão.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aproveitou os tradicionais desfiles do Dia da Vitória, a 9 de maio, que comemoram a derrota da Alemanha Nazi pela União Soviética, para proferir algo notável: que acreditava que a questão do conflito ucraniano "estava a chegar ao fim". Este comentário, o primeiro indício real de que a guerra escolhida por Putin poderia estar a caminhar para uma conclusão, surgiu após um longo lamento sobre o fracasso das negociações no início da invasão de 2022 e foi extraordinariamente breve.

No entanto, este não é um homem que fala de forma casual ou errática. E o seu público-alvo não é apenas o presidente dos EUA, Donald Trump. O raro afastamento de Putin da sua posição habitual e insatisfatória pode ter sido planeado para manter viva a ilusão de que a paz na Ucrânia poderá ser negociada em breve, algo que o chefe do Kremlin procura há algum tempo.

Ainda assim, num dia em que Moscovo demonstrava todo o seu poderio militar, optou por não fazer soar o alarme maximalista - de que a “operação militar especial” deve continuar até que os seus objetivos sejam alcançados. (Spoiler: estes objetivos - desmilitarizar a Ucrânia e tomar a região de Donbass, no leste do país - estão longe de ser atingidos.) Em vez disso, Putin pareceu refletir o sentimento predominante na Rússia, corroborado por sondagens de opinião recentes, de que a guerra precisa de terminar em breve.

Houve ainda outra reviravolta na estratégia surpresa de Putin: sugeriu que Gerhard Schröder, que foi chanceler alemão de 1998 a 2005, durante o período inicial de aproximação de Putin ao Ocidente, fosse o principal negociador em quaisquer futuras conversações diretas com a Europa. Schröder foi presidente do conselho do projeto do gasoduto russo Nord Stream até à sua demissão após a invasão de 2022, mas manteve-se próximo de Putin. Esta associação desacreditou-o aos olhos de muitos, e a resposta imediata a esta ideia na Europa foi, segundo consta, fraca, mas pode ser ouvida em Washington, D.C., e complicar ainda mais os esforços genuínos para avançar com a paz.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Gerhard Schröder (à direita), participa numa conferência de imprensa com o presidente russo, Vladimir Putin, a 8 de setembro de 2005, em Berlim, Alemanha (Sean Gallup/Getty Images)

É fácil analisar o novo discurso diplomático de Putin através do prisma do seu último ano de tentativas falhadas e fingidas de alcançar a paz. Mas a crença generalizada de que o governo de Putin não sobreviveria a nada menos do que uma vitória quase total na Ucrânia foi abalada pelas recentes críticas generalizadas em toda a Rússia à condução da guerra, à sua duração e ao seu terrível custo humano e económico. Nos moscovitas, surge o rumor de que Putin poderá simplesmente não sobreviver (politicamente) à guerra.

É difícil ver o desfile na Praça Vermelha como algo mais do que uma humilhação avassaladora para a fortaleza literal do Kremlin. Antes do evento, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, emitiu um "decreto" autorizando-o - impedindo as suas forças de atacar a zona - um gesto provocador que contradiz a sensação de que Kiev se sente em desvantagem.

A ausência de armamento militar russo no desfile contrasta fortemente com a ostentação de força dos anos anteriores, quando os especialistas em armamento ocidentais examinavam com atenção os modelos mais recentes de tanques, destacando pequenas atualizações. Este ano, Moscovo contou apenas com soldados, e estes também são cada vez mais escassos.

Militares russos participam no desfile militar do Dia da Vitória na Praça Vermelha, no centro de Moscovo, a 9 de maio de 2026, celebrando o 81.º aniversário da derrota da Alemanha Nazi pela União Soviética (Pavel Bednyakov/AFP/Getty Images)

Há muito que a Europa nutre uma esperança vã - até fantasiosa - de que a Rússia ceda um dia perante a Ucrânia. Na ausência de um envolvimento militar real da Europa ou da NATO na guerra, esta tornou-se a única estratégia do continente: pressionar e esperar que Moscovo cedesse perante Kiev. Com o regresso de Trump à Casa Branca, no ano passado, a Europa não tinha muitas outras opções.

O desenrolar da guerra tem sido marcado por sucessos e fracassos para ambos os lados ao longo dos seus quatro anos. Os fracassos iniciais de Moscovo resultaram ainda na conquista e manutenção de territórios, para depois os perder. Em seguida, a sua obstinação inflexível levou à lenta conquista de pequenas partes da linha da frente, o que dizimou a limitada força humana da Ucrânia. No ano passado, Kiev parecia estar em apuros, sem recursos e sem o apoio total do seu aliado mais importante, os Estados Unidos. Mas o clima em torno desta última reviravolta é diferente por dois motivos.

Em primeiro lugar, o colapso do moral na Rússia é palpável. Isto só ocorre num Estado policiado quando uma massa crítica de descontentamento começa a ver-se como maioria e se sente confiante o suficiente para se manifestar publicamente. Putin já sobreviveu a críticas violentas à sua guerra antes - quando o golpe de curta duração liderado por Yevgeny Prigozhin falhou tão dramaticamente como começou, em 2023.

Mas está a ficar sem russos empobrecidos ou condenados para se alistarem e depois perderem em ataques mal planeados e brutais, e está a ter dificuldades em atrair estudantes da classe média para as fileiras.

Os residentes reúnem-se numa paragem de elétrico em São Petersburgo, em frente a um painel informativo que anuncia vagas para militares contratados nas Forças Armadas russas, a 23 de março deste ano (Artem Priakhin/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

A economia russa está realmente a sentir a pressão agora. A elite está aparentemente tão irritada que Putin se sente obrigado a apaziguá-la com a sugestão - transmitida no sábado pelos meios de comunicação estatais - de que a guerra pode estar a chegar ao fim. Muita coisa ainda pode mudar, e a suposta acumulação de tropas russas ao longo da linha da frente pode até dar algum progresso. Mas o Kremlin está em apuros.

A segunda alteração diz respeito à situação dos ucranianos. Também não têm soldados - talvez de forma mais drástica - mas têm robôs em abundância. O progresso quase insignificante da Rússia nas linhas da frente deve-se, em grande parte, ao facto de Kiev ter encontrado formas de atacar, reabastecer, evacuar e intercetar ataques russos com veículos não tripulados, ou drones.

É um feito verdadeiramente notável, cuja importância na guerra moderna foi sublinhada quando as ricas nações do Golfo recorreram a Zelensky em março em busca de ajuda para defender os seus espaços aéreos dos drones iranianos. Tem agora realmente "as cartas na manga" para continuar a lutar, depois de Trump ter dito no ano passado que não tinha nenhuma.

Um piloto de drones do 3.º Corpo do Exército da Ucrânia controla um drone com visão na primeira pessoa durante um voo de treino num local não divulgado, no leste da Ucrânia, a 12 de agosto de 2025 (Genya Savilov/AFP/Getty Images)

Moscovo já atingiu o desfasamento tecnológico antes, muitas vezes em meses, e por isso a Ucrânia deveria ter em conta a metáfora russa de "beber champanhe demasiado cedo".

Mas aproxima-se um Verão, no qual, apesar da guerra com o Irão privar a Ucrânia da atenção global de que tanto necessita, Kiev permanece de pé, em vez de de joelhos: uma história de sobrevivência notável, contra todas as probabilidades, pois não havia outra escolha.

Entretanto, a aparente crença de Putin de que os seus recursos estatais são infinitos está lentamente a revelar-se a tolice que sempre foi. Todas as guerras acabam, e talvez Putin tenha finalmente percebido isso.