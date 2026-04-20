PJ ajuda a encontrar 45 crianças "transferidas à força" da Ucrânia para a Rússia

Há 1h e 24min

Investigação internacional teve a colaboração portuguesa na identificação de pistas conseguidas através das redes sociais

A Polícia Judiciária ajudou a identificar e a localizar 45 crianças que foram transferidas à força para territórios pró-russos.

De acordo com um comunicado daquela autoridade, a Unidade Nacional de Contra Terrorismo participou numa operação de pesquisa em fontes abertas, numa investigação coordenada pela Europol e pelos Países Baixos.

Foi através dessa investigação que foi possível localizar as crianças, que tinham sido enviadas para territórios temporariamente ocupados na Ucrânia, mas também para a Rússia e a Bielorrússia.

“A participação portuguesa permitiu identificar cinco pistas investigativas, nomeadamente através da análise de redes sociais, fotografias e potenciais ligações a escolas, que serão agora sujeitas a validação e cruzamento de informação pelas autoridades competentes”, pode ler-se no comunicado.

Esta iniciativa foi realizada nos dias 16 e 17 de abril em Haia, nos Países Baixos, fazendo parte de uma operação maior que tenta descobrir o paradeiro de cerca de 19.500 crianças que foram dadas como desaparecidas na Ucrânia, tendo sido transferidas para territórios dominados pela Rússia.

A Polícia Judiciária indica que algumas destas crianças foram adotadas por famílias russas, mas muitas outras continuam detidas em campos de reeducação ou em hospitais psiquiátricos.

No total, foram elaborados 45 relatórios que incluem informações fidedignas conducentes à localização destas crianças, tais como:

• Rotas de transporte utilizadas durante as deslocações forçadas;

• Facilitadores (diretores de orfanatos) e pessoas recetoras;

• Unidades militares que auxiliaram na condução das crianças;

• Campos ou instalações para onde foram levadas;

• Plataformas que exibem fotografias destas crianças;

• Unidades militares russas nas quais algumas crianças poderão estar atualmente a combater.

A operação envolveu a participação de 40 especialistas de 18 países, do Tribunal Penal Internacional e de parceiros não governamentais, num esforço coordenado de investigação de código aberto (OSINT - Open Source Intelligence), com recurso a meios digitais.