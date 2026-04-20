Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

PJ ajuda a encontrar 45 crianças "transferidas à força" da Ucrânia para a Rússia

António Guimarães
Há 1h e 24min
Crianças ucranianas regressam à escola apesar da guerra (Maxym Marusenko/Getty Images)

Investigação internacional teve a colaboração portuguesa na identificação de pistas conseguidas através das redes sociais

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Polícia Judiciária ajudou a identificar e a localizar 45 crianças que foram transferidas à força para territórios pró-russos.

De acordo com um comunicado daquela autoridade, a Unidade Nacional de Contra Terrorismo participou numa operação de pesquisa em fontes abertas, numa investigação coordenada pela Europol e pelos Países Baixos.

Foi através dessa investigação que foi possível localizar as crianças, que tinham sido enviadas para territórios temporariamente ocupados na Ucrânia, mas também para a Rússia e a Bielorrússia.

“A participação portuguesa permitiu identificar cinco pistas investigativas, nomeadamente através da análise de redes sociais, fotografias e potenciais ligações a escolas, que serão agora sujeitas a validação e cruzamento de informação pelas autoridades competentes”, pode ler-se no comunicado.

Esta iniciativa foi realizada nos dias 16 e 17 de abril em Haia, nos Países Baixos, fazendo parte de uma operação maior que tenta descobrir o paradeiro de cerca de 19.500 crianças que foram dadas como desaparecidas na Ucrânia, tendo sido transferidas para territórios dominados pela Rússia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Polícia Judiciária indica que algumas destas crianças foram adotadas por famílias russas, mas muitas outras continuam detidas em campos de reeducação ou em hospitais psiquiátricos.

No total, foram elaborados 45 relatórios que incluem informações fidedignas conducentes à localização destas crianças, tais como:

• Rotas de transporte utilizadas durante as deslocações forçadas;

• Facilitadores (diretores de orfanatos) e pessoas recetoras;

• Unidades militares que auxiliaram na condução das crianças;

• Campos ou instalações para onde foram levadas;

• Plataformas que exibem fotografias destas crianças;

• Unidades militares russas nas quais algumas crianças poderão estar atualmente a combater.

A operação envolveu a participação de 40 especialistas de 18 países, do Tribunal Penal Internacional e de parceiros não governamentais, num esforço coordenado de investigação de código aberto (OSINT - Open Source Intelligence), com recurso a meios digitais.

Temas: Guerra Ucrânia Crianças Europol PJ
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

PJ ajuda a encontrar 45 crianças "transferidas à força" da Ucrânia para a Rússia

Há 1h e 24min

Comandante dos Bombeiros Sapadores de Braga absolvido de assédio moral a funcionária

Há 2h e 20min

Homem dispara cinco tiros contra a mulher em Rio Maior. Vítima em estado grave no hospital

Hoje às 09:49

Falta de meios, trabalho de má qualidade e até desleixo. O que revelam os documentos confidenciais das investigações aos casos mediáticos

Hoje às 07:00
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine

Ontem às 22:10

Todos os produtos agrícolas testados neste estudo deram positivo para pesticidas. Há inclusive químicos que "duram para sempre"

Ontem às 09:00

Falta de meios, trabalho de má qualidade e até desleixo. O que revelam os documentos confidenciais das investigações aos casos mediáticos

Hoje às 07:00

Cinco detidos em operação da PJ após buscas no Hospital das Forças Armadas e na prisão da Carregueira

17 abr, 18:19

"Um novo modelo de guerra". Ucrânia conquista posição russa só com drones aéreos e terrestres e cria "um dilema"

Ontem às 08:00

Ucrânia acelerou na inteligência artificial para pôr os drones a ver, escolher e atacar

Ontem às 19:10

Seguro pergunta a jovem se "há mesmo uma diferença substancial" de salários entre Portugal e Espanha. A resposta: "Muito significativa"

Ontem às 18:48

Sporting-Benfica ou como um jogo de 2-2 acabou 0-4

Ontem às 20:20

Como o Estreito de Ormuz foi reaberto e novamente fechado em menos de 24 horas

Ontem às 09:43

"Dá vontade de chorar": fotógrafo consegue raro acesso aos fantasmagóricos ursos-espírito do Canadá

18 abr, 11:00

Os aviões a jato passam a rugir por cima das cabeças dos turistas nesta praia das Caraíbas

Ontem às 12:00

"Os robôs não sangram": Ucrânia explica como obrigou russos a renderem-se e travou um avanço durante 45 dias sem a presença de qualquer humano

Hoje às 10:41