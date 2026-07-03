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O mais recente ataque da Rússia a Kiev foi excecionalmente mortífero - eis porquê

CNN , Ivana Kottasová, Victoria Butenko e Kosta Gak
Há 1h e 8min
Equipas de resgate transportam uma pessoa ferida para fora de um edifício residencial danificado após ataques com mísseis na capital ucraniana, Kiev, nas primeiras horas de quinta-feira, 2 de julho (Foto: Genya Savilov/AFP/Getty Images via CNN Newsource)
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O ataque desta semana foi excepcionalmente letal, em parte devido aos alvos escolhidos por Moscovo - edifícios residenciais - e às armas utilizadas, incluindo mísseis balísticos, drones suicidas e drones a jato

Um feroz ataque russo a Kiev, na quinta-feira, causou a morte de pelo menos 30 pessoas, tornando-se o terceiro ataque mais mortífero contra a capital ucraniana desde o início da guerra.

A Ucrânia tem sofrido centenas de ataques aéreos em grande escala, mas o ataque desta semana foi excepcionalmente letal, em parte devido aos alvos escolhidos por Moscovo - edifícios residenciais - e às armas utilizadas, incluindo mísseis balísticos, drones suicidas e drones a jato.

Os drones a jato, como o UAV Geran-4, são uma adição relativamente recente ao arsenal da Rússia, tendo sido avistados pela primeira vez no início do ano.

Podem voar a velocidades de até 500 quilómetros por hora, evitando as defesas da Ucrânia. São também demasiado rápidos para as equipas de fogo móvel de Kiev e só podem ser abatidos com mísseis terra-ar ou caças a jato.

"O inimigo está a utilizá-los com cada vez mais frequência, e a percentagem de Shaheds a jato no seu arsenal está a aumentar, o que esgota os (nossos) recursos", explicou Yurii Ihnat, porta-voz da Força Aérea ucraniana. Ter de utilizar mísseis contra drones coloca uma pressão adicional sobre os recursos da Ucrânia, que já se encontram sobrecarregados.

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Analistas do Institute for the Study of War (ISW), um organismo de monitorização de conflitos sediado nos EUA, afirmam que a utilização de drones a jato pela Rússia é mais um exemplo de como Moscovo recorre a inovações táticas e tecnológicas em sistemas de drones para "maximizar os danos aos civis durante os ataques à Ucrânia".

"Os drones mais velozes, que são mais difíceis de intercetar pela Ucrânia, irão provavelmente causar mais danos à população civil, tal como aconteceu no passado com outras adaptações do rsenal de ataque", afirmou o ISW numa nota publicada na quinta-feira.

Ihnat diz que o ataque da Rússia na quinta-feira foi também único porque 28 dos 77 mísseis que lançou eram mísseis balísticos, o que, segundo ele, constitui um "número muito, muito elevado".

O Ministério da Defesa ucraniano afirmou que mais de 90% dos mísseis de cruzeiro e 90% dos drones de ataque do tipo Shahed foram intercetados durante o ataque.

Entre os mísseis lançados pela Rússia na quinta-feira encontrava-se o Zircon, um míssil de cruzeiro hipersónico anti-navio e de ataque terrestre, disse Ihnat. "Voa como um míssil balístico a uma velocidade muito elevada, e apenas o sistema Patriot consegue intercetar um míssil deste tipo", explicou.

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A interceção de mísseis balísticos continua a ser um grande desafio porque, embora a Ucrânia disponha de várias baterias Patriot, enfrenta uma escassez persistente de mísseis para as mesmas. Esta escassez foi agravada pelo conflito no Irão, que levou a que algumas entregas inicialmente destinadas à Ucrânia fossem desviadas para o Médio Oriente.

O Ministério da Defesa admitiu entretanto que, embora tenha contratos em vigor para obter novos fornecimentos de centenas destes mísseis no futuro, enfrenta agora uma escassez urgente. O ministério diz ter enviado cartas a cerca de 40 países, solicitando-lhes que lhes fornecessem mísseis Patriot dos seus stocks o mais rapidamente possível, "em troca de futuras entregas já contratadas para a Ucrânia".

Carros queimados à porta de um prédio de apartamentos atingido por um ataque russo no distrito de Pecherskyi, em Kiev, a 2 de julho (Foto: evhen Kotenko/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images via CNN Newsource)

O ISW diz que é provável que a Rússia estivesse a preparar o ataque de quinta-feira há já algum tempo, tendo armazenado drones e mísseis para o efeito em junho. Tendo realizado, em média, um ataque massivo e vários ataques de menor dimensão contra a Ucrânia todas as semanas entre janeiro e maio, Moscovo lançou apenas dois ataques de maior envergadura contra a Ucrânia em junho.

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A Rússia conseguiu aumentar a sua produção de drones e tem capacidade para produzir milhares de unidades por mês, o que lhe permite lançar ataques em grande escala a cada dois dias.

"As forças russas poderão estar a acumular drones, nomeadamente para realizar ataques em grande escala com maior frequência numa altura posterior a escolher pelo Kremlin, especialmente se a Rússia acreditar que pode esgotar ainda mais as defesas aéreas ucranianas", explica o ISW na sua nota.

Edifícios residenciais atingidos

As autoridades de Kiev afirmam que cerca de 25 locais em toda a capital foram atingidos, grande parte dos quais situados em zonas residenciais. Isso terá provavelmente contribuído para o número de mortos excepcionalmente elevado. Um míssil russo destruiu um edifício residencial de 64 apartamentos, matando várias pessoas e deixando dezenas de famílias sem casa.

O Ministério da Defesa russo afirmou numa declaração na quinta-feira que o ataque contra Kiev foi uma retaliação e teve como alvo "instalações militares-industriais e complexos de combustível e energia" em Kiev - uma declaração contrariada pelo facto de os alvos civis terem sofrido danos extensos.

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o ataque danificou mais de 130 edifícios residenciais e acusou a Rússia de atacar infraestruturas civis "todos os dias e todas as noites". "O terror é o único argumento que lhes resta para não porem fim à guerra", declarou.

As operações de busca e salvamento prolongaram-se até sexta-feira, havendo ainda várias pessoas ainda desaparecidas, incluindo os pais de um rapaz de 10 anos que foi resgatado na quinta-feira.

No entanto, o número de mortos poderia ter sido muito superior se não fosse um aviso emitido pelas autoridades de Kiev na noite de quarta-feira. Os serviços secretos ucranianos alertaram para um ataque iminente e Zelensky implorou aos residentes que fossem "especialmente cuidadosos" e não ignorassem as sirenes de ataque aéreo, o que levou dezenas de milhares de pessoas a procurar abrigo.

O Metro de Kiev informou que cerca de 52.500 pessoas, incluindo 4.500 crianças, passaram a noite abrigadas nas estações de metro da capital.

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Temas: Guerra Ucrânia Rússia Kiev

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