O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia

Há 23 min

Utilização do Starlink só está permitida pela Ucrânia, mas Moscovo tem tentado chegar lá por outras vias

Os esforços para travar a utilização pela Rússia do sistema de Internet Starlink para guiar os seus drones em ataques à Ucrânia produziram “resultados reais”, afirmou no domingo o ministro da Defesa ucraniano, Mykhailo Fedorov.

Fedorov disse que a Ucrânia trabalhou com a empresa SpaceX de Elon Musk, proprietária da Starlink, para tomar as medidas iniciais para combater os drones russos.

O responsável referiu que o próximo passo é “implementar um sistema que permitirá que apenas terminais autorizados operem no território da Ucrânia”.

"Nos próximos dias, partilharemos instruções para que os utilizadores ucranianos registem os seus terminais Starlink para verificação. Os terminais não verificados serão desativados", garantiu.

Acrescentou ainda que o processo de registo será “simples, rápido e fácil de utilizar”.

Numa resposta a Fedorov, Musk disse que “as medidas que tomámos para impedir a utilização não autorizada da Starlink pela Rússia funcionaram”.

“Avise-nos se for necessário fazer mais”, escreveu Musk no X.

Fedorov observou de forma semelhante que os primeiros passos “já estão a dar resultados reais”.

"Obrigado por estar ao nosso lado. É um verdadeiro campeão da liberdade e um verdadeiro amigo do povo ucraniano", escreveu Fedorov a Musk.

Desde o início da guerra, a Ucrânia tem estado dependente do serviço de Internet por satélite da Musk, que é utilizado pelos militares para comunicar e operar drones, pelo governo, bem como por muitos civis, empresas e instituições públicas, incluindo hospitais e escolas.

De acordo com as sanções impostas pelos EUA, o Starlink não pode ser vendido ou utilizado na Rússia. No entanto, analistas e funcionários ucranianos alertaram para o facto de a Rússia estar a encontrar cada vez mais formas de tirar partido do sistema em seu próprio benefício, montando terminais nos seus drones de ataque para atacar mais profundamente o território ucraniano.

Os drones equipados com Starlink têm um alcance maior do que os drones guiados por rádio e por cabo e não podem ser bloqueados. A ligação super-rápida também permite controlá-los em tempo real a partir do interior da Rússia, permitindo-lhes ser muito mais precisos.

A Ucrânia recolheu provas de “centenas” de ataques de drones russos equipados com terminais Starlink, de acordo com Serhii Beskrestnov, especialista em tecnologia militar e conselheiro do Ministério da Defesa da Ucrânia.

Beskrestnov disse que também é provável que um ataque mortal a um comboio civil no leste da Ucrânia tenha sido realizado com um drone Shahed equipado com um modem de rádio mesh ou possivelmente um Starlink.

Na semana passada, Musk apelidou o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radosław Sikorski, de “imbecil baboso”, depois de o líder polaco ter questionado porque é que Musk não “impede os russos de usar Starlinks para atingir cidades ucranianas”.

Em março passado, enquanto as relações entre os Estados Unidos e a Ucrânia se tornavam mais grosseiras e o presidente dos EUA, Donald Trump, pressionava o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky a negociar, Musk descreveu a Starlink como “a espinha dorsal do exército ucraniano”.

“Toda a sua linha da frente entraria em colapso se eu a desligasse”, sublinhou, antes de acrescentar que “não importa o quanto eu discorde da política da Ucrânia, a Starlink nunca desligará seus terminais”.

Em 2024, Musk negou que os sistemas Starlink tivessem sido vendidos à Rússia, acrescentando que “tanto quanto sabemos, nenhum Starlink foi vendido direta ou indiretamente à Rússia”.

Na altura, os Serviços Secretos de Defesa da Ucrânia afirmaram que tinham confirmado a utilização de comunicações por satélite Starlink pelas forças russas nas zonas ocupadas.

“Se a SpaceX tiver conhecimento de que um terminal Starlink está a ser utilizado por uma parte sancionada ou não autorizada, investigamos a alegação e tomamos medidas para desativar o terminal, caso se confirme”, afirmou a SpaceX num comunicado.

No fim de semana, Beskrestnov disse que os esforços para travar a utilização da Starlink pela Rússia tinham afetado temporariamente alguns utilizadores ucranianos.

“Peço desculpa àqueles que foram temporariamente afetados pelas medidas tomadas, mas para a segurança do país, estas são acções muito importantes e necessárias neste momento”, escreveu no Facebook.

Ivana Kottasová, da CNN, contribuiu com a sua reportagem