"Ninguém quer a paz": os homens ucranianos que arriscam a morte para evitar a linha da frente

27 dez 2025, 22:00

Viktor Pinkhasov não consegue parar de sorrir. Acabou de fugir da Ucrânia depois de caminhar sozinho durante cinco dias através dos Cárpatos. “Quero ir e ser livre, viver”, diz o homem de 34 anos à CNN, incrédulo, depois de chegar à vizinha Roménia. Viktor é uma das dezenas de pessoas que fazem a travessia ilegal da Ucrânia ocidental todas as semanas.

Depois de quase quatro anos a lutar contra a invasão da Rússia, a Ucrânia está a enfrentar uma crise crescente de efetivos: as forças de Kiev estão a tentar manter uma linha da frente de mais de 965 quilómetros contra as tropas russas, que estão a travar uma guerra de atrito implacável.

A CNN falou com meia dúzia de homens que fugiram ao recrutamento porque não queriam correr o risco de morrer num conflito sem fim à vista - apesar das tentativas da administração Trump e de potências estrangeiras para negociar um fim. Entretanto, a Rússia pode contar com uma população mais de três vezes superior à da Ucrânia para preencher as suas fileiras, apesar do número crescente de baixas.

Até setembro, o Gabinete do Procurador-Geral ucraniano tinha aberto cerca de 290 mil processos criminais devido a ausência sem licença e deserção de soldados, de acordo com o jornal Ukrainska Pravda. A lei marcial proíbe todos os homens com idades compreendidas entre os 23 e os 60 anos, elegíveis para o serviço militar, de abandonarem o país.

Para Pinkhasov, que trabalhava como motorista de táxi em Kiev, a vida no país tornou-se insuportável, mesmo quando o presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e os líderes europeus apresentam visões concorrentes para acabar com a guerra. "Ninguém quer a paz. Nem Putin, nem Zelensky, nem Trump", diz, sem rodeios, enquanto toma uma chávena de chá na cidade fronteiriça romena de Sighetu Marmatiei, sentindo o ar denso com o fumo dos fogões a lenha que lutam contra o frio.

CNN

Viktor Pinkhasov conta que passou cerca de um mês a preparar-se para a travessia, acompanhando atentamente as aplicações de navegação e os canais do Telegram onde as pessoas contam as suas experiências e partilham dicas. Pinkhasov também se abasteceu de dezenas de barras energéticas e de equipamento de sobrevivência em segunda mão. No último dia, abandonou tudo nas montanhas para poder atravessar a fronteira a correr e evitar ser apanhado pelos guardas fronteiriços ucranianos.

Uma vez do outro lado, Pinkhasov tornou-se um dos mais de 30.000 ucranianos que atravessaram ilegalmente a fronteira com a Roménia desde o início do conflito em 2022, segundo a polícia de fronteiras do país. Todos eles receberam o estatuto de proteção temporária, uma medida da União Europeia para qualquer pessoa que fuja da guerra.

O próprio serviço estatal de guarda-fronteiras da Ucrânia afirma que mais de 25.000 pessoas foram apanhadas a sair do país. E isto é só para a Roménia. Muitos mais fogem para a Moldova, Hungria, Bielorrússia e outros países.

Uma travessia mortal

Nem todos conseguem passar incólumes. Pelo menos 29 homens morreram a tentar atravessar as montanhas traiçoeiras ou afogados no rio Tisa, que separa parte do norte da Roménia do sudoeste da Ucrânia.

Fontes: Instituto para o Estudo da Guerra com o Projeto de Ameaças Críticas da AEI, Polícia de Fronteiras da Roménia, OpenStreetMap

Gráfico: Lou Robinson, CNN

Dima, que pediu para usar um nome falso por preocupação com a sua privacidade, perdeu todos os dedos dos pés devido a queimaduras provocadas pelo frio, depois de ter passado cinco dias a tentar percorrer as encostas a temperaturas negativas. “Foi um choque quando vi os meus pés”, disse o trabalhador da construção civil de 42 anos à CNN. "Todos os dias me dói. Cada minuto, cada segundo dói".

O pai de dois filhos deixou a Ucrânia depois de ter sido convocado para o serviço militar nos primeiros dias da guerra. Pagou a contrabandistas para o ajudarem a fugir em abril de 2022, mas diz que eles não o avisaram dos riscos mortais que o esperavam. "Quando estávamos no cimo da montanha, houve um grande nevão. Se nos afastássemos um metro já não nos conseguíamos ver", recorda Dima. Um dos homens com quem viajava congelou até à morte. O tempo estava tão mau que o seu corpo não pôde ser recuperado durante semanas. Dima estava convencido de que também ele iria morrer. Mas o serviço de salvamento Salvamont Maramures da Roménia retirou-o da montanha por via aérea mesmo a tempo.

“No nosso trabalho temos muita empatia pela humanidade"

Dan Benga é o homem responsável por essas missões de salvamento. Antigo jogador de râguebi que se tornou empresário, dedica desde 2017 a sua vida a salvar as pessoas que se metem em sarilhos nas montanhas, naquela que é a segunda maior cordilheira da Europa. Juntamente com outras agências estatais, a sua equipa recolheu 377 homens ucranianos em menos de quatro anos.

O serviço de salvamento nas montanhas Salvamont Maramures, de Dan Benga, salvou 377 ucranianos desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022 (Foto: Alex Platt/CNN)

Benga diz que muitos dos homens não estão equipados com o material necessário para atravessar ravinas tão íngremes e neve até aos joelhos, e correm o risco de sucumbir a ferimentos ou à exaustão. “Eles preferem morrer nas montanhas a tentar fugir do que na guerra”, diz Benga à CNN. Recusa-se a julgá-los. "Não sabemos, de facto, o que se passa na sua mente, na sua alma... No nosso trabalho temos muita empatia pela humanidade".

É um trabalho arriscado que quase custou a vida ao homem de 57 anos numa véspera de Natal. Ficou preso numa montanha durante uma tempestade de neve durante cinco dias em 2022 e foi declarado desaparecido pelas autoridades. A mulher e os três filhos foram aconselhados a prepararem-se para o pior. Mas Benga resistiu. Conta que carregou um ucraniano às costas durante 14 horas até que os socorristas finalmente os encontraram. Benga fica visivelmente emocionado ao recordar esse dia - os perigos do seu trabalho e o preço que isso pode ter para a sua família pesam muito sobre ele.

Salvamont Maramures

Um homem ucraniano que pediu anonimato por recear pela sua segurança diz à CNN que ser resgatado foi “uma sensação indescritível”. "Sentia arrepios por todo o corpo. Esperar pelos socorristas foi como esperar por um milagre", lembra.

Contrabandistas guiam fugitivos da Ucrânia

Para os que podem fazê-lo, pagar a um contrabandista pode ser tentador. Alguns deles anunciam abertamente os seus serviços nas redes sociais. “Artem”, que tem mais de 4.000 seguidores no TikTok, afirma que pode facilitar uma travessia para a Roménia por 14.000 dólares. “Resgatamos pessoas que só querem viver, construir o seu futuro”, diz numa entrevista à CNN. “Eu ajudo as pessoas, salvo as pessoas”, acrescenta, comparando o seu trabalho a um serviço de salvamento.

“Artem” explica que subornar as autoridades ucranianas, incluindo os guardas fronteiriços, para que olhem para o outro lado é a chave do sucesso. Quando o fugitivo consegue sair do país, a sua equipa continua a orientá-lo à distância, online. “Transportamos as pessoas diretamente para a fronteira e depois é só dar um pequeno passeio de 300 a 400 metros e já estão na Roménia”, garante

Uma vista aérea sobre os Cárpatos, uma cadeia que se estende por vários países europeus (Foto: Alex Platt/CNN)

Um jornalista da CNN fez-se passar por um ucraniano que procurava informações sobre o processo de contrabando no Telegram, discutindo diretamente os custos e a logística com duas outras pessoas que afirmavam poder facilitar a fuga. Também mencionaram o facto de subornarem os guardas.

A equipa de contrabando leva-o “diretamente de moto até ao rolo de arame farpado”, disse um contrabandista à CNN. "Atravesse o arame rapidamente. Avance 100 metros para dentro da Roménia e, quando estiver num local seguro, envie o pagamento para a carteira de criptomoedas."

O Serviço de Fronteiras do Estado da Ucrânia garantiu à CNN que tem uma política de tolerância zero em relação à corrupção. “O nosso serviço de segurança interna está a trabalhar ativamente para expor quaisquer casos de atividades ilegais, e sempre relatamos publicamente a detenção dos nossos funcionários, se tais casos ocorrerem”, disse o porta-voz Andriy Demchenko.

“Aqueles que são encontrados a cometer tais infrações são responsabilizados de acordo com a legislação em vigor”, garantiu, acrescentando que "as alegações expressas por grupos ilegais que violam a lei devem ser apoiadas por provas. Caso contrário, podem ser apenas calúnias".

Alguns homens apanhados a tentar sair ilegalmente do país relataram ter sido mobilizados pouco tempo depois. A decisão de fugir para evitar a linha da frente é amplamente vista como vergonhosa na Ucrânia, que trava uma guerra defensiva contra o seu vizinho, um país muito maior e com armas nucleares.

Para o taxista Pinkhasov, que atravessou a fronteira sozinho no início deste mês, valeu a pena. Depois da fuga, voltou a reunir-se com a sua filha de cinco meses na Suíça.