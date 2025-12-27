"Ninguém quer a paz": os homens ucranianos que arriscam a morte para evitar a linha da frente

Viktor Pinkhasov não consegue parar de sorrir. Acabou de fugir da Ucrânia depois de caminhar sozinho durante cinco dias através dos Cárpatos. “Quero ir e ser livre, viver”, diz o homem de 34 anos à CNN, incrédulo, depois de chegar à vizinha Roménia. Viktor é uma das dezenas de pessoas que fazem a travessia ilegal da Ucrânia ocidental todas as semanas.
Depois de quase quatro anos a lutar contra a invasão da Rússia, a Ucrânia está a enfrentar uma crise crescente de efetivos: as forças de Kiev estão a tentar manter uma linha da frente de mais de 965 quilómetros contra as tropas russas, que estão a travar uma guerra de atrito implacável.
A CNN falou com meia dúzia de homens que fugiram ao recrutamento porque não queriam correr o risco de morrer num conflito sem fim à vista - apesar das tentativas da administração Trump e de potências estrangeiras para negociar um fim. Entretanto, a Rússia pode contar com uma população mais de três vezes superior à da Ucrânia para preencher as suas fileiras, apesar do número crescente de baixas.
Até setembro, o Gabinete do Procurador-Geral ucraniano tinha aberto cerca de 290 mil processos criminais devido a ausência sem licença e deserção de soldados, de acordo com o jornal Ukrainska Pravda. A lei marcial proíbe todos os homens com idades compreendidas entre os 23 e os 60 anos, elegíveis para o serviço militar, de abandonarem o país.
Para Pinkhasov, que trabalhava como motorista de táxi em Kiev, a vida no país tornou-se insuportável, mesmo quando o presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e os líderes europeus apresentam visões concorrentes para acabar com a guerra. "Ninguém quer a paz. Nem Putin, nem Zelensky, nem Trump", diz, sem rodeios, enquanto toma uma chávena de chá na cidade fronteiriça romena de Sighetu Marmatiei, sentindo o ar denso com o fumo dos fogões a lenha que lutam contra o frio.
Viktor Pinkhasov conta que passou cerca de um mês a preparar-se para a travessia, acompanhando atentamente as aplicações de navegação e os canais do Telegram onde as pessoas contam as suas experiências e partilham dicas. Pinkhasov também se abasteceu de dezenas de barras energéticas e de equipamento de sobrevivência em segunda mão. No último dia, abandonou tudo nas montanhas para poder atravessar a fronteira a correr e evitar ser apanhado pelos guardas fronteiriços ucranianos.
Uma vez do outro lado, Pinkhasov tornou-se um dos mais de 30.000 ucranianos que atravessaram ilegalmente a fronteira com a Roménia desde o início do conflito em 2022, segundo a polícia de fronteiras do país. Todos eles receberam o estatuto de proteção temporária, uma medida da União Europeia para qualquer pessoa que fuja da guerra.
O próprio serviço estatal de guarda-fronteiras da Ucrânia afirma que mais de 25.000 pessoas foram apanhadas a sair do país. E isto é só para a Roménia. Muitos mais fogem para a Moldova, Hungria, Bielorrússia e outros países.
Uma travessia mortal
Nem todos conseguem passar incólumes. Pelo menos 29 homens morreram a tentar atravessar as montanhas traiçoeiras ou afogados no rio Tisa, que separa parte do norte da Roménia do sudoeste da Ucrânia.
Dima, que pediu para usar um nome falso por preocupação com a sua privacidade, perdeu todos os dedos dos pés devido a queimaduras provocadas pelo frio, depois de ter passado cinco dias a tentar percorrer as encostas a temperaturas negativas. “Foi um choque quando vi os meus pés”, disse o trabalhador da construção civil de 42 anos à CNN. "Todos os dias me dói. Cada minuto, cada segundo dói".
O pai de dois filhos deixou a Ucrânia depois de ter sido convocado para o serviço militar nos primeiros dias da guerra. Pagou a contrabandistas para o ajudarem a fugir em abril de 2022, mas diz que eles não o avisaram dos riscos mortais que o esperavam. "Quando estávamos no cimo da montanha, houve um grande nevão. Se nos afastássemos um metro já não nos conseguíamos ver", recorda Dima. Um dos homens com quem viajava congelou até à morte. O tempo estava tão mau que o seu corpo não pôde ser recuperado durante semanas. Dima estava convencido de que também ele iria morrer. Mas o serviço de salvamento Salvamont Maramures da Roménia retirou-o da montanha por via aérea mesmo a tempo.
“No nosso trabalho temos muita empatia pela humanidade"
Dan Benga é o homem responsável por essas missões de salvamento. Antigo jogador de râguebi que se tornou empresário, dedica desde 2017 a sua vida a salvar as pessoas que se metem em sarilhos nas montanhas, naquela que é a segunda maior cordilheira da Europa. Juntamente com outras agências estatais, a sua equipa recolheu 377 homens ucranianos em menos de quatro anos.
Benga diz que muitos dos homens não estão equipados com o material necessário para atravessar ravinas tão íngremes e neve até aos joelhos, e correm o risco de sucumbir a ferimentos ou à exaustão. “Eles preferem morrer nas montanhas a tentar fugir do que na guerra”, diz Benga à CNN. Recusa-se a julgá-los. "Não sabemos, de facto, o que se passa na sua mente, na sua alma... No nosso trabalho temos muita empatia pela humanidade".
É um trabalho arriscado que quase custou a vida ao homem de 57 anos numa véspera de Natal. Ficou preso numa montanha durante uma tempestade de neve durante cinco dias em 2022 e foi declarado desaparecido pelas autoridades. A mulher e os três filhos foram aconselhados a prepararem-se para o pior. Mas Benga resistiu. Conta que carregou um ucraniano às costas durante 14 horas até que os socorristas finalmente os encontraram. Benga fica visivelmente emocionado ao recordar esse dia - os perigos do seu trabalho e o preço que isso pode ter para a sua família pesam muito sobre ele.
Um homem ucraniano que pediu anonimato por recear pela sua segurança diz à CNN que ser resgatado foi “uma sensação indescritível”. "Sentia arrepios por todo o corpo. Esperar pelos socorristas foi como esperar por um milagre", lembra.
Contrabandistas guiam fugitivos da Ucrânia
Para os que podem fazê-lo, pagar a um contrabandista pode ser tentador. Alguns deles anunciam abertamente os seus serviços nas redes sociais. “Artem”, que tem mais de 4.000 seguidores no TikTok, afirma que pode facilitar uma travessia para a Roménia por 14.000 dólares. “Resgatamos pessoas que só querem viver, construir o seu futuro”, diz numa entrevista à CNN. “Eu ajudo as pessoas, salvo as pessoas”, acrescenta, comparando o seu trabalho a um serviço de salvamento.
“Artem” explica que subornar as autoridades ucranianas, incluindo os guardas fronteiriços, para que olhem para o outro lado é a chave do sucesso. Quando o fugitivo consegue sair do país, a sua equipa continua a orientá-lo à distância, online. “Transportamos as pessoas diretamente para a fronteira e depois é só dar um pequeno passeio de 300 a 400 metros e já estão na Roménia”, garante
Um jornalista da CNN fez-se passar por um ucraniano que procurava informações sobre o processo de contrabando no Telegram, discutindo diretamente os custos e a logística com duas outras pessoas que afirmavam poder facilitar a fuga. Também mencionaram o facto de subornarem os guardas.
A equipa de contrabando leva-o “diretamente de moto até ao rolo de arame farpado”, disse um contrabandista à CNN. "Atravesse o arame rapidamente. Avance 100 metros para dentro da Roménia e, quando estiver num local seguro, envie o pagamento para a carteira de criptomoedas."
O Serviço de Fronteiras do Estado da Ucrânia garantiu à CNN que tem uma política de tolerância zero em relação à corrupção. “O nosso serviço de segurança interna está a trabalhar ativamente para expor quaisquer casos de atividades ilegais, e sempre relatamos publicamente a detenção dos nossos funcionários, se tais casos ocorrerem”, disse o porta-voz Andriy Demchenko.
“Aqueles que são encontrados a cometer tais infrações são responsabilizados de acordo com a legislação em vigor”, garantiu, acrescentando que "as alegações expressas por grupos ilegais que violam a lei devem ser apoiadas por provas. Caso contrário, podem ser apenas calúnias".
Alguns homens apanhados a tentar sair ilegalmente do país relataram ter sido mobilizados pouco tempo depois. A decisão de fugir para evitar a linha da frente é amplamente vista como vergonhosa na Ucrânia, que trava uma guerra defensiva contra o seu vizinho, um país muito maior e com armas nucleares.
Para o taxista Pinkhasov, que atravessou a fronteira sozinho no início deste mês, valeu a pena. Depois da fuga, voltou a reunir-se com a sua filha de cinco meses na Suíça.