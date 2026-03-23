"Muito mau pressentimento": arrancou a ofensiva de primavera da Rússia

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A lucrar com as consequências da guerra no Irão em mais do que uma via, Vladimir Putin vê agora uma oportunidade para intensificar os ataques

As forças russas iniciaram uma ofensiva de primavera no leste da Ucrânia, incluindo a utilização de dezenas de tanques e veículos blindados, segundo militares ucranianos e analistas.

O ataque ganha força enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma ter um "muito mau pressentimento" sobre as consequências do conflito no Médio Oriente para o seu país.

"Veem que as nossas reuniões diplomáticas, reuniões trilaterais, são constantemente adiadas. Há uma razão: a guerra no Irão", disse à BBC, numa entrevista publicada este domingo.

"Putin quer uma guerra longa. Para Putin, uma guerra longa no Irão é uma vantagem", afirmou, uma vez que a subida dos preços do petróleo e a suspensão das sanções americanas a alguns tipos de crude russo beneficiam a economia da Rússia.

Neste contexto, a Rússia está a intensificar os ataques no leste da Ucrânia.

“Com a mudança das condições meteorológicas, o atacante russo aumentou a pressão em vários troços da frente”, disse o chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, na passada sexta-feira.

“Há vários dias consecutivos que o número de confrontos armados ultrapassa os 200”, acrescentou, alegando que os russos estão a perder mais de mil soldados por dia.

“As movimentações ativas de tropas, o reforço da artilharia, a aviação tática e o uso generalizado de drones estão a ser observados em todos os setores, indicando que o exército russo está a preparar-se para uma nova ofensiva”, confirmou Dmytro Zaporozhets, do 11.º Corpo do Exército da Ucrânia, à emissora ucraniana Suspilne.

Um dos focos dos ataques russos tem sido a cidade de Lyman, em Donetsk, na extremidade do que é conhecido como o cinturão de fortalezas da Ucrânia na região, e um ponto forte crucial que protege a cidade maior de Sloviansk.

O Terceiro Corpo do Exército da Ucrânia afirmou no passado sábado que os russos utilizaram quase 30 veículos blindados, além de mais de 500 soldados de infantaria, na zona. Mas os ataques russos foram "frustrados em todas as frentes", disse o comandante daquela força, o brigadeiro-general Andriy Biletsky.

Dados de 23 de fevereiro de 2026Nota: “Avaliado” significa que o Instituto para o Estudo da Guerra recebeu informações fiáveis ​​e verificáveis ​​de forma independente que demonstram o controlo ou os avanços russos nestas áreas.



Fontes: Instituto para o Estudo da Guerra com o Projeto de Ameaças Críticas do AEI; LandScan HD para a Ucrânia, Laboratório Nacional de Oak Ridge



Gráfico: Renée Rigdon e Lou Robinson, CNN

A dimensão do ataque representa uma mudança de tática para os russos, que durante grande parte do ano passado utilizaram pequenas unidades de infantaria numa tentativa de infiltrar posições ucranianas.

“Este ataque de proporções de batalhão é consideravelmente maior do que a maioria dos ataques russos mecanizados nos últimos meses”, observou o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede em Washington.

Há indícios de que as forças russas planeiam intensificar as operações terrestres contra outras partes do cinturão da fortaleza a sul, incluindo as cidades de Kramatorsk e Kostantynivka, importantes centros de defesa da Ucrânia, segundo o ISW.

Segundo o 11.º Corpo do Exército da Ucrânia, os russos mobilizaram veículos blindados e unidades motorizadas, além de duplicarem o uso de artilharia e aviação tática na direção de Kramatorsk.

As forças ucranianas estão em grande desvantagem numérica em boa parte da frente de batalha e dependem muito dos drones para repelir os ataques russos. O ISW estima, no entanto, que embora a Rússia possa obter alguns ganhos táticos este ano em Donetsk, é improvável que consiga tomar o cinturão de fortalezas. O grupo descreve as unidades russas na área como exaustas, mal treinadas e sobrecarregadas.

As forças russas reduziram o treino básico para o pessoal envolvido em ataques terrestres de um mês para uma semana, provavelmente devido às pesadas baixas, segundo Maksym Bilousov, porta-voz de uma unidade ucraniana no leste do país.

As forças ucranianas também controlam o terreno elevado a leste de Sloviansk. "Para o inimigo, parar é o mesmo que morrer, pois vamos destruí-los nas terras baixas", disse Zaporozhets, do 11.º Corpo de Exército.

Com a guerra já no seu quinto ano, o campo de batalha está cada vez mais dominado por drones de vigilância e ataque, tornando o reabastecimento das posições da linha da frente quase impossível em algumas áreas.

“Há constantemente drones de reconhecimento no céu, procurando incessantemente alvos, e drones de ataque, como o ‘Molniya’ e o ‘Lancet’”, disse Bilousov aos meios de comunicação ucranianos no sábado.

Um soldado ucraniano que combate no sul disse à CNN que, devido à intensa atividade de drones, a zona cinzenta controlada por nenhum dos lados está a aumentar.

Apesar dos ganhos marginais nos últimos meses em grande parte do campo de batalha, o Kremlin continua a insistir que a captura do resto das quatro regiões orientais da Ucrânia continua a ser o objetivo do que denomina Operação Militar Especial.

As forças ucranianas controlam ainda cerca de 20% de Donetsk e partes maiores de Kherson e Zaporizhzhia. Avançaram no sul no mês passado.