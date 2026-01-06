Montenegro anuncia perante "todos os aliados" em que circunstâncias admite mandar tropas portuguesas para a Ucrânia

Nuno Mandeiro
6 jan, 18:08

"Portugal estará sempre à altura das suas responsabilidades", diz o primeiro-ministro português após uma reunião ao mais alto nível

"Está fora de hipótese que haja tropas portuguesas no território ucraniano enquanto houver guerra. Isso está fora de hipótese", garantiu esta terça-feira Luís Montenegro, em declarações feitas em Paris após um encontro entre os países que apoiam a Ucrânia - a Coalition of the Willing (coligação da boa vontade ou dos dispostos, em Português).

Tal como já havia referido aquando da sua visita a Kiev, em dezembro, Montenegro voltou a afirmar que, no pós-guerra, Portugal estará disponível para "uma participação das forças armadas numa equipa multinacional que possa estar alocada a uma missão de paz".

Luís Montenegro sublinha que esse envio de tropas em missões de paz "faz parte naturalmente dos compromissos internacionais, nomeadamente no seio da NATO, da União Europeia e, neste momento, no seio desta Coalition of the Willing”.

No entanto, alertou: "Não estou com isto a adiantar que vamos chegar a esse ponto, porque pode nunca ser necessário, mesmo no contexto de uma paz consolidada".

O primeiro-ministro acrescentou que foi isso mesmo que assumiu "perante todos os nossos parceiros e aliados" presentes na primeira reunião do ano da Coalition of the Willing.

Montenegro afirma ainda que aproveitou o momento para garantir aos aliados que "Portugal estará sempre à altura das suas responsabilidades".

Luís Montenegro esteve esta terça-feira na primeira reunião do ano da Coalition of the Willing, que juntou os líderes de todos os Estados que a compõem.

