"Herói da Federação Russa" baleado várias vezes em Moscovo

Há 1h e 54min

Um alto funcionário militar russo, tenente-general Vladimir Alexeyev - 64 anos, vice-diretor dos serviços secretos russos -, foi levado de urgência para o hospital depois de ter sido baleado em Moscovo, noticiaram os meios de comunicação estatais da Rússia.

O ataque ocorreu perto de um edifício residencial na estrada Volokolamskoye, na periferia noroeste da cidade. O general foi atingido várias vezes e o atacante fugiu, informou a porta-voz da Comissão de Investigação, Svetlana Petrenko, em comunicado. O estado de saúde de Alexeyev é desconhecido.

O incidente está a ser investigado pelas autoridades como "tentativa de homicídio". Segundo a agência noticiosa russa Interfax, os investigadores estão atualmente a analisar as gravações das câmaras de vigilância do local do crime e a interrogar testemunhas oculares.

Alexeyev é vice-diretor da direção principal do Estado-Maior do Ministério da Defesa (GRU), desde 2011. Na prática, é o ‘braço direito’ do general Igor Kostyukov, chefe da inteligência militar russa, o qual liderou a delegação russa nas recentes negociações entre Moscovo e Kiev em Abu Dhabi, realizadas com a presença de mediadores norte-americanos, para a resolução do conflito com a Ucrânia.

Quando o chefe dos mercenários russos, Yevgeny Prigozhin, organizou um motim em junho de 2023, Alexeyev foi um dos oficiais de topo enviados para negociar com ele.

Alexeyev é uma figura de topo das Forças Armadas russas e foi colocado sob sanções da União Europeia depois de as GRU terem sido acusadas de estar por detrás de um ataque com agentes neurotóxicos em Salisbury, no Reino Unido, em 2018, que tinha como alvo o agente duplo russo Sergei Skripal e a sua filha. Sobreviveram, mas um civil britânico que mais tarde encontrou o veneno acabou por morrer.

Também foi sancionado pelos Estados Unidos em 2016 por ter organizado “atividades cibernéticas maliciosas” durante as eleições presidenciais americanas desse ano, que deram a vitória a Donald Trump.

Foi sancionado pelo Canadá em agosto de 2022 por ter sido cúmplice da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Segundo o Kiev Independent, o Kremlin concedeu-lhe o título de Herói da Federação Russa no ano seguinte.

Desde o início da guerra na Ucrânia foram assassinados vários oficiais superiores das forças armadas russas, tendo Moscovo atribuído as culpas dos ataques a Kiev.