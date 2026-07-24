Hackers russos estão a visar e-mails de cientistas nucleares e empresas contratadas pelo setor da Defesa dos EUA

CNN , Sean Lyngaas
Há 53 min
Guests await the beginning of a news conference with then-Energy Secretary Jennifer Granholm at the Department of Energy headquarters to announce a breakthrough in fusion research on December 13, 2022. Chip Somodevilla/Getty Images
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Os alvos escolhidos sugerem um interesse na tecnologia de fusão nuclear e em informações que poderiam ajudar o Kremlin na guerra contra a Ucrânia

Um grupo de hackers russos passou o último ano a visar cientistas nucleares, empresas contratadas pelo setor da defesa e funcionários públicos numa campanha de ciberespionagem, de acordo com investigadores do setor privado e alertas de agências de espionagem divulgados na quinta-feira.

Os alvos escolhidos sugerem um interesse na tecnologia de fusão nuclear e em informações que poderiam ajudar o Kremlin na guerra contra a Ucrânia.

A empresa norte-americana de segurança de e-mail Proofpoint, que investigou parte da atividade, refere que os hackers visaram servidores de e-mail utilizados por “instalações nucleares e pela base industrial de defesa” nos EUA. Os hackers tinham “como alvo entidades e utilizadores com interesse na fusão nuclear”, explica o investigador da Proofpoint, Greg Lesnewich, à CNN. Isso terá sido, provavelmente, “para ver quais os avanços que os seus pares [da Rússia] no setor espacial têm feito”, afirma.

O comunicado das agências de espionagem e segurança dos EUA e de mais de uma dúzia dos seus aliados alertou para uma campanha de espionagem russa “em curso” que testou técnicas de pirataria informática na Ucrânia antes de as utilizar nos países da NATO. Caso surjam novas vítimas, o aviso poderá ajudar os EUA e os aliados a avaliar os danos provocados pelas informações que os agentes russos conseguiram recolher.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os hackers utilizaram uma falha de segurança pouco comum que apenas requer que o alvo, cujo sistema de e-mail esteja vulnerável, abra um e-mail, sem necessidade de clicar em quaisquer links. A vulnerabilidade permite roubar três meses de comunicações por e-mail da vítima, bem como todo o diretório de e-mails de uma organização, segundo o comunicado federal.

O Departamento de Energia, que supervisiona vários laboratórios de investigação dedicados à energia nuclear, não respondeu a um pedido de comentário sobre as conclusões da Proofpoint. O FBI e a Agência de Segurança Nacional afirmaram que os responsáveis não estavam disponíveis de imediato para entrevistas sobre o aviso federal.

A Embaixada da Rússia em Washington, DC, não respondeu a um pedido de comentário.

Os governos federal e locais, as forças da ordem, bem como os setores da defesa, da educação e da energia, foram todos alvo desta atividade cibernética, divulgaram os EUA e os seus aliados, sem acrescentar pormenores.

“É provável que o ator esperasse obter informações estratégicas sobre as informações militares, a logística e as decisões políticas ocidentais”, diz Sherrod DeGrippo, vice-presidente de inteligência de ameaças da divisão Unit 42 da empresa de cibersegurança Palo Alto Networks, que também está a acompanhar a atividade.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A atividade revela uma “tendência crescente entre os grupos russos de ciberameaças para visar em primeiro lugar os utilizadores ucranianos - tanto como alvo prioritário como para testar técnicas cibernéticas maliciosas antes de uma implementação global mais ampla”, referiu o alerta do governo. “Tendo em conta o sucesso desta campanha e das anteriores, é muito provável que o grupo (russo) continue a ter como alvo” os sistemas de e-mail utilizados por organizações ocidentais.

“É particularmente preocupante que estes criminosos tenham testado os seus métodos em vítimas na Ucrânia, antes de atacarem membros da NATO”, referiu o ministro da Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, num comunicado.

O caráter detalhado do aviso, que contém informações não divulgadas pelas empresas de cibersegurança, sugere uma ampla recolha de informações sobre o grupo de espionagem russo por parte dos serviços de informações dos EUA e dos seus aliados.

As autoridades também têm vindo a perseguir os hackers. As autoridades tailandesas detiveram um alegado membro do grupo em novembro, um homem russo na casa dos 30 anos que foi extraditado e compareceu pela primeira vez em tribunal em Boston no mês passado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Após um período inicial de acalmia na sequência da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, “temos assistido, provavelmente ao longo do último ano, a um aumento dos ataques cibernéticos russos contra os Estados Unidos”, apontou Brett Leatherman, diretor-adjunto da divisão cibernética do FBI, à CNN este mês.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Guerra Ucrânia Rússia EUA Estados Unidos

Relacionados

“Os mísseis não paravam de chegar, pensei que a vida estava prestes a acabar”: Rússia lança sobre Kiev um dos maiores ataques balísticos da guerra

UE aprova 21.º pacote de sanções à Rússia: "Pela primeira vez, estamos a visar embarcações que apoiam a 'frota fantasma' russa"

Um ano num buraco: como um soldado ucraniano sobreviveu na "zona de morte" até rastejar dali para fora

Zelensky obrigado a ceder: Kiev demite chefe das Forças Armadas mas ainda deixa um desejo dos manifestantes por cumprir

"Disseram-nos que a Crimeia estava 100% protegida": às escuras, a região que a Ucrânia quer tornar uma "ilha" é um problema que nem Putin consegue esconder
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Hackers russos estão a visar e-mails de cientistas nucleares e empresas contratadas pelo setor da Defesa dos EUA

Há 53 min

Região de Madrid está a viver o "pior incêndio da história". "Catástrofe" já tirou 19.000 pessoas das suas casas

Há 2h e 20min

Transformar relíquias da aviação em armas: Rússia está a copiar uma das estratégias mais inovadoras da Ucrânia

Hoje às 11:58

Incêndios em Espanha estão a "arrasar milhares de hectares". Sánchez pede "muita precaução" às populações

Hoje às 10:46
Mais Europa

Mais Lidas

Luís Neves tem, afinal, 50 hectares de terrenos no Alentejo, a maioria comprados nos últimos dois anos

Ontem às 21:28

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Ontem às 12:06

Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas

Ontem às 14:48

Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada

Ontem às 19:39

Há uma nova solução a ajudar Espanha contra os incêndios. São burros

Ontem às 16:57

Criança de 18 meses morre esquecida em viatura de colégio em Almada

Ontem às 17:43

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Ontem às 09:00

"Perderam o exame da minha filha e ainda tenho de adiantar dinheiro ao Estado para o corrigirem?": Governo garante equidade nos exames mas muitos dizem o contrário

Hoje às 07:00

Fernando Madureira entrega-se voluntariamente para cumprir um ano e quatro meses de pena de prisão

Ontem às 15:40

Novas regras do Registo Nacional de Utentes estão a retirar comparticipação de medicamentos a muitos pacientes

Ontem às 12:20

França e Espanha tentam sobreviver a um fenómeno que está a atingir o Mediterrâneo e que ainda não chegou a Portugal

Hoje às 00:01

Combustíveis voltam a subir na próxima semana. Gasóleo dispara uma vez mais

Hoje às 09:12