Grande ataque da Rússia deixa importante mosteiro em chamas no centro de Kiev

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Mosteiro das Grutas de Kiev está classificado como Património Mundial da UNESCO e tem quase mil anos de história

Um importante complexo monástico ucraniano no coração de Kiev está em chamas após um ataque russo maciço e mortal na madrugada desta segunda-feira, que fez mais de uma dezena de feridos na capital, segundo as autoridades locais.

Imagens mostraram chamas a sair do Mosteiro das Grutas de Kiev (Kyiv Pechersk Lavra), classificado como Património Mundial da UNESCO e com quase mil anos de história, após o ataque.

Os bombeiros combatiam as chamas sob as torres e cúpulas da Catedral da Dormição, no complexo, como mostram imagens divulgadas pelos serviços de emergência da Ucrânia.

"Os russos danificaram a Catedral da Dormição", lamentou Tetyana Berezhna, ministra da Cultura da Ucrânia, em comunicado.

Equipas de socorro tentam extinguir um incêndio na Catedral da Dormição do Mosteiro das Cavernas, com mil anos de história, também conhecido como Lavra de Pechersk de Kiev, na sequência de um ataque russo a Kiev, na Ucrânia, na segunda-feira, 15 de junho de 2026. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

O Metropolitano Epifânio de Kiev e de Toda a Ucrânia apelou a "orações pela salvação do santuário da destruição", em comunicado.

"Mais um crime russo contra a humanidade, contra a história, contra o cristianismo".

Um jornalista da CNN em Kiev relatou ter ouvido múltiplas explosões.

Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas no ataque à cidade, segundo Tymur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev.

O ataque deixou também cerca de 140 mil casas na zona norte de Kiev sem eletricidade, segundo o presidente da câmara, Vitaliy Klitschko.

O Mosteiro das Grutas de Kiev (Kyiv Pechersk Lavra) é Património Mundial da UNESCO. Em 2023, foi adicionado à lista de Património Mundial em Perigo “devido à ameaça de destruição representada pela ofensiva russa”.

Fundado no século XI e composto por uma complexa rede de igrejas subterrâneas e à superfície, o complexo é um importante centro espiritual e cultural para muitos ucranianos e um local de peregrinação essencial. Na sua classificação pela UNESCO, o complexo é descrito como uma “obra-prima da arte ucraniana”.

Ao longo dos séculos, as relíquias de santos foram sepultadas nas grutas, segundo a UNESCO.

Noutras partes da Ucrânia, pelo menos cinco pessoas morreram na sequência de um bombardeamento russo na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, segundo o ministro do Interior, Ihor Klymenko. Outras cinco ficaram feridas, acrescentou.

O ataque acontece depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter dito que falou com o presidente norte-americano, Donald Trump, sobre os esforços para pôr fim à guerra, iniciada por Moscovo há mais de quatro anos. Trump falou também com o presidente russo, Vladimir Putin, este domingo, segundo o Kremlin.

“Todos os ucranianos têm um desejo para o presidente Trump: que possamos finalmente alcançar a paz e que alcancemos esse sucesso juntamente com os EUA e todos os nossos parceiros”, escreveu Zelensky na sua conta de Facebook.