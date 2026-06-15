Grande ataque da Rússia deixa importante mosteiro em chamas no centro de Kiev

Mosteiro das Grutas de Kiev está classificado como Património Mundial da UNESCO e tem quase mil anos de história
Um importante complexo monástico ucraniano no coração de Kiev está em chamas após um ataque russo maciço e mortal na madrugada desta segunda-feira, que fez mais de uma dezena de feridos na capital, segundo as autoridades locais.
Imagens mostraram chamas a sair do Mosteiro das Grutas de Kiev (Kyiv Pechersk Lavra), classificado como Património Mundial da UNESCO e com quase mil anos de história, após o ataque.
Os bombeiros combatiam as chamas sob as torres e cúpulas da Catedral da Dormição, no complexo, como mostram imagens divulgadas pelos serviços de emergência da Ucrânia.
"Os russos danificaram a Catedral da Dormição", lamentou Tetyana Berezhna, ministra da Cultura da Ucrânia, em comunicado.
O Metropolitano Epifânio de Kiev e de Toda a Ucrânia apelou a "orações pela salvação do santuário da destruição", em comunicado.
"Mais um crime russo contra a humanidade, contra a história, contra o cristianismo".
Um jornalista da CNN em Kiev relatou ter ouvido múltiplas explosões.
Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas no ataque à cidade, segundo Tymur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev.
O ataque deixou também cerca de 140 mil casas na zona norte de Kiev sem eletricidade, segundo o presidente da câmara, Vitaliy Klitschko.
O Mosteiro das Grutas de Kiev (Kyiv Pechersk Lavra) é Património Mundial da UNESCO. Em 2023, foi adicionado à lista de Património Mundial em Perigo “devido à ameaça de destruição representada pela ofensiva russa”.
Fundado no século XI e composto por uma complexa rede de igrejas subterrâneas e à superfície, o complexo é um importante centro espiritual e cultural para muitos ucranianos e um local de peregrinação essencial. Na sua classificação pela UNESCO, o complexo é descrito como uma “obra-prima da arte ucraniana”.
Ao longo dos séculos, as relíquias de santos foram sepultadas nas grutas, segundo a UNESCO.
Noutras partes da Ucrânia, pelo menos cinco pessoas morreram na sequência de um bombardeamento russo na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, segundo o ministro do Interior, Ihor Klymenko. Outras cinco ficaram feridas, acrescentou.
O ataque acontece depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter dito que falou com o presidente norte-americano, Donald Trump, sobre os esforços para pôr fim à guerra, iniciada por Moscovo há mais de quatro anos. Trump falou também com o presidente russo, Vladimir Putin, este domingo, segundo o Kremlin.
“Todos os ucranianos têm um desejo para o presidente Trump: que possamos finalmente alcançar a paz e que alcancemos esse sucesso juntamente com os EUA e todos os nossos parceiros”, escreveu Zelensky na sua conta de Facebook.