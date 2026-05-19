Fugir de drones: ataques aéreos perseguem tropas ucranianas e equipa da CNN numa zona decisiva da linha da frente

Há 3h e 38min

Cada movimento na chamada "zona de morte" representa um risco letal em campo aberto. Aqui enfrenta-se um adversário muito maior

A “Estrada da Vida” - esburacada, repleta de veículos incendiados e coberta por redes para bloquear drones - faz jus ao seu nome. Uma linha de vida que reabastece as tropas ucranianas nas linhas da frente mais difíceis, por vezes por entrega robótica, o troço de asfalto de Druzhkivka a Kostyantynivka é puramente uma questão de sobrevivência.

As tropas ucranianas, muitas vezes exaustas após meses encurraladas na mesma posição, movem-se quase exclusivamente a pé, passando pelos veículos queimados daqueles que optaram por tentar driblar os drones com velocidade, em vez de se acobardarem.

Os drones dominam agora a guerra na Ucrânia e a única proteção contra o fluxo interminável de ataques aéreos da Rússia é esconder-se nas árvores, abatê-los ou, em última análise, esperar que escolham outro alvo maior - normalmente veículos ou equipamento militar.

Trata-se de uma mudança tecnológica que reconfigurou a guerra moderna e, pelo menos por enquanto, deu à Ucrânia uma margem de manobra contra um adversário muito maior. Mas para as tropas que operam na chamada "zona de morte", que se estende por quilómetros ao longo das linhas da frente, cada movimento em campo aberto representa um risco letal.

A equipa da CNN percorreu um pequeno troço da estrada, alegadamente mais seguro, entre duas posições ucranianas, acompanhada por Kosta, Sasha e Bohdan, da 24.ª Brigada Mecanizada. A caminhada, que deveria durar uma hora em cada sentido, transformou-se num calvário de cinco horas, com pelo menos 14 ataques ou encontros próximos com drones russos.

(Brigada Khyzhak, Polícia de Patrulha)

O primeiro ataque aconteceu rapidamente, logo após a passagem de um raro par de tanques. O zumbido dos drones acima, seguido de tiros, faz com que a floresta e as casas danificadas em redor ganhem vida com as tropas ucranianas escondidas, a disparar contra o céu. É um sinal para corrermos para um pátio, enquanto os nossos acompanhantes tentam identificar algum alvo para disparar, na névoa cinzenta e nublada acima.

Na estrada, lá fora, Sasha e Kosta são mais ousados, atirando a céu aberto. E acertam no alvo, o baque da carga explosiva do drone a ressoar no asfalto, a cerca de 150 metros de distância. Precisamos de continuar a mover-nos, pois outros podem seguir-nos.

A guerra com drones subverte as normas da linha da frente. Os blindados são alvos prioritários e uma vulnerabilidade. Grupos de tropas são alvos. As redes de proteção que cobrem tantas estradas na região leste do Donbass - impedindo a passagem de drones - não são aqui aliadas, mas sim uma limitação à circulação. Ao ouvirmos um drone, devemos correr para a vegetação, onde nos podemos esconder e eles não conseguem voar. Entramos pelas redes de proteção e encontramos, ou cortamos, um buraco para chegar à mata.

Esquivar-se aos drones também inverte o instinto humano de procurar segurança em grupo. Temos de nos separar, correr para longe uns dos outros, pois estar sozinho torna-nos menos interessantes para um piloto de ataque russo. Um alerta de rádio faz com que a nossa equipa corra novamente para a vegetação, o zumbido acima, tiros a ecoar por todo o lado.

(CNN)

Ao fim de uma hora, o zumbido omnipresente do drone torna-se difícil de distinguir - será impressão ou imaginação? Os sentidos não relaxam, mas é difícil manter a mesma preocupação com cada ruído do drone como nos primeiros minutos.

Os nossos encontros com drones geralmente terminam com a explosão de um deles a cair perto de nós. Não é claro quem o abateu, para onde ia ou se estava sozinho. Mas a necessidade de nos movermos elimina qualquer tempo para processar a informação.

Um drone voa bem acima das nossas cabeças. Os disparos de Sasha e Bohdan - espingardas à distância e uma espingarda a curta distância - derrubam-no. As hélices danificadas zumbem sinistramente enquanto ele cai na estrada, fazendo com que os nossos acompanhantes corram para se protegerem. O aparelho embate contra o asfalto, sem explosão. Podia ter sido um dispositivo de reconhecimento, mas estava a circular - um padrão típico de um ataque russo. Sasha apanha os destroços fumegantes e atira-os para a vegetação, libertando a estrada para qualquer pneu que se atreva a passar por ali.

Um soldado ucraniano aponta a um drone russo no céu, acima da "Estrada da Vida" (CNN)

Passámos pelos destroços carbonizados de uma carrinha de caixa aberta, atingida dois dias antes, na qual um dos tenentes da unidade, Roman, foi morto. Encontrámos um grupo de soldados exaustos na linha da frente, vindos de semanas de um inferno ainda maior - onde os drones infestavam as suas trincheiras com efeitos mortíferos, as tropas russas lançavam ataques e a artilharia continuava a bombardear os seus abrigos.

Parecem frágeis enquanto caminham, os seus mantimentos carregados por um pequeno camião robótico, alguns a cobrirem os rostos sujos com os braços para evitar a câmara.

Sasha e Bohdan param durante 30 minutos no seu destino - outro bunker, a poucos minutos de carro do local onde partimos - para tomar chá e beber água.

Lá dentro está Afina, o nome de código de uma operadora técnica de 25 anos, que se alistou no exército antes da guerra e não esperava que este se tornasse tão dependente de drones e robôs, tecnologia que a Ucrânia adotou à pressa para colmatar uma grave crise de mão de obra. "Não esperava nada parecido com isto", admite à CNN. "É difícil. Com o tempo, acabas por te desgastar com tudo isto. Mas habituas-te. Percebes que precisas de fazer isso."

(CNN)

Emergimos para iniciar a árdua caminhada de regresso, e outra saraivada de tiros irrompe, abatendo vários drones que estavam à espreita. Durante o regresso, vários drones chocam contra a estrada à nossa volta, estilhaços tilintando, enquanto tentam atingir carros e veículos blindados a alta velocidade.

É implacável, exaustivo, mas, curiosamente, um momento em que a destreza e a rápida adaptação da Ucrânia lhe conferiram a vantagem - mantendo-se a pé, automatizando algumas tarefas, investindo fortemente em tecnologia e observando o inimigo desperdiçar os seus recursos humanos em ataques terrestres ineficazes e horríveis.

Kiev pode não estar a ganhar a guerra, mas deixou de perder, e resistir em locais como a "Estrada da Vida" pode ser suficiente para fazer a Rússia recuar.