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Forças russas estão a usar tática da II Guerra Mundial para atravessar rios

Marta Fernandes Pinto
Há 59 min
Ponte destruída na região de Kharkiv (AP)
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Ataques direcionados às pontes móveis fazem parte de uma campanha estratégica ucraniana para impedir a Rússia de ter acesso a pontos estratégicos

A Rússia tem tentado atravessar o rio Vovcha, na região de Kharkiv, numa tentativa de expandir a sua presença ao longo da fronteira norte da Ucrânia, imobilizando em simultâneo brigadas ucranianas. O único problema é que para realizar a travessia precisa de pontes, agora totalmente destruídas por ataques aéreos e bombardeamentos ucranianos.

É por isso que as tropas russas estão a recorrer a uma tática da Segunda Guerra Mundial para construir pontes de assalto completamente improvisadas, de acordo com a Euromaidan.

Os russos estão a dotar os seus veículos de componentes do sistema de pontes móveis TMM-3, bastante comuns nos arsenais da Rússia, empilhando-os em todo o tipo de veículos militares. A ideia é que a tripulação conduza o veículo diretamente para o rio Vovcha, deixando-o na água para servir de elemento de ligação numa ponte improvisada.

Ao fazê-lo recuperam uma prática da grande guerra, quando alguns exércitos, o britânico em particular, aparafusavam vãos metálicos ao topo dos chassis dos tanques para erguer rapidamente pontes sobre desníveis que impediam a passagem de veículos no campo de batalha.

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No ano passado, os paraquedistas russos criaram o seu próprio veículo de construção de pontes improvisadas, instalando plataformas de madeira em veículos blindados BTR-D, evocando a tal classe de veículos de engenharia da Segunda Guerra Mundial.

Os esforços russos não têm, no entanto, conseguido escapar à perseguição ucraniana, que tem visado as pontes de assalto construídas de forma criativa com ataques de drones.

O exemplo mais recente de uma ofensiva com drones contra uma ponte ocorreu esta terça-feira, quando uma equipa de drones do Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia detetou e atacou um trator blindado russo MT-LB que transportava o que parecia ser uma secção de uma ponte móvel, proveniente de um sistema de pontes móveis TMM-3.

De acordo com o portal de notícias ucraniano, os ataques direcionados às pontes móveis fazem parte de uma campanha estratégica ucraniana contra pontes no sul, sendo que as forças do país estão sistematicamente a bombardear pontes que ligam a Crimeia, ocupada pela Rússia, ao sul ocupado da Ucrânia e ao sul da Rússia. O objetivo final parece ser transformar aquele território numa ilha de difícil acesso.

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Temas: Guerra Ucrânia Rússia Crimeia Pontes improvisadas
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