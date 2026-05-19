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"Falsificação de GPS e interferência de sinal": NATO abate drone ucraniano redirecionado pela Rússia para a Estónia

Marta Fernandes Pinto
Há 2h e 27min
Caças F-16 norte-americanos em exercício da NATO na Europa (Foto: Ronald Wittek/EPA)

Ucrânia aponta o dedo à Rússia responsabilizando Moscovo pelo redirecionamento do drone de origem ucraniana

Um drone ucraniano foi abatido esta terça-feira por um caça da NATO sobre o espaço aéreo da Estónia, avança a Reuters.

Face ao incidente, que fez soar alarmes nos Estados bálticos, a Ucrânia acusou a Rússia de estar a redirecionar os drones de origem ucraniana, alegando que foi este o caso.

“A Rússia continua a redirecionar drones ucranianos para os países bálticos com o uso da sua guerra eletrónica”, escreveu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Heorhii Tykhyi, na rede social X.

Seguiu-se um pedido de desculpas à Estónia e a “todos os amigos bálticos” de Kiev pelos “incidentes não intencionais”.

A entrada do aparelho não tripulado no espaço aéreo estónio foi detetada por volta do meio-dia (10:00 em Portugal), entrando pelo sudeste do país, segundo uma declaração do exército do país, que confirma as acusações da Ucrânia.

“O incidente ocorreu em condições de forte guerra eletrónica, incluindo falsificação de GPS e interferência de sinal, por parte da Rússia”, detalhou o exército estónio.

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O drone foi abatido com um único míssil por um caça da NATO romeno que realizava uma missão de treino. A Aliança Atlântica adiantou que está em curso uma investigação, sublinhando que o coletivo se mantém em estado de prontidão e “capaz de reagir a qualquer ameaça aérea potencial”.

Um primeiro alerta de ameaça aérea foi emitido pela Letónia devido à possível entrada de um drone no seu espaço aéreo esta terça-feira, instando mesmo a população junto da fronteira russa a permanecer em casa, tendo sido mobilizados caças da Polícia Aérea Báltica da NATO para a zona.

Temas: Guerra Ucrânia Rússia Estónia Espaço aéreo

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