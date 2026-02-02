EUA chegam a um acordo com a Índia que pode acabar num grande golpe à máquina de fazer dinheiro de Putin

Há 40 min

Grande base do acordo ainda depende de uma premissa complicada, mas está à vista um grande golpe numa das indústrias que mais dinheiro rende à Rússia

O presidente dos Estados Unidos anunciou esta segunda-feira que vai reduzir os direitos aduaneiros sobre os produtos indianos em troca, entre outras coisas, da promessa de deixar de comprar petróleo russo.

Será uma tarefa difícil: a Índia tem importado cerca de 1,5 milhões de barris de petróleo russo por dia - mesmo meses depois de Trump ter imposto tarifas sobre os produtos indianos como punição - de acordo com a Kpler, um fornecedor de dados de comércio global.

Trump confirmou através de uma publicação nas redes sociais que falou esta segunda-feira de manhã com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que concordou em substituir as importações de crude russo do país por petróleo da Venezuela e dos Estados Unidos. O petróleo venezuelano é da mesma qualidade que o russo - pesado, ácido e perfeito para fazer derivados como o fuelóleo e o gasóleo.

No entanto, não se sabe ao certo quanto tempo essa transição pode demorar. A infraestrutura petrolífera venezuelana está degradada e requer cerca de uma década de trabalho e dezenas de milhares de milhões de dólares de investimento para voltar a produzir os mais de três milhões de barris por dia que tinha alcançado antes de o governo socialista do país assumir o controlo em 1999.

Talvez seja por isso que a redução das tarifas aduaneiras de Trump sobre a Índia tenha sido menos pronunciada do que a redução conseguida por alguns quadros comerciais com outros países. Trump disse que os produtos indianos seriam imediatamente sujeitos a uma tarifa de 18%, em vez de 25%. Não é imediatamente claro se a tarifa adicional de 25% para a compra de petróleo russo permanecerá ou não em vigor.

A Índia e a China estão entre os principais compradores do petróleo russo, que foi sancionado pela maioria dos países ocidentais devido à guerra do presidente russo Vladimir Putin com a Ucrânia.

Trump, que apelidou Modi de “um dos meus maiores amigos”, também disse que o primeiro-ministro da Índia concordou em reduzir as tarifas da Índia sobre produtos dos EUA para zero e remover barreiras não tarifárias não especificadas. Embora Trump não tenha explicado quais as barreiras que seriam eliminadas, estas incluem frequentemente impostos especiais sobre os serviços das empresas americanas ou impostos sobre o valor acrescentado das mercadorias.

A Índia também se comprometeu a investir em produtos americanos “a um nível muito mais elevado”, para além de um investimento de 500 mil milhões de dólares em energia, tecnologia, agricultura e carvão dos EUA, entre outros produtos, reforçou Trump.

Embora a Índia não seja um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, a redução dos direitos aduaneiros poderá, no entanto, ter um impacto significativo: os Estados Unidos importaram 95,5 mil milhões de dólares em bens da Índia em 2025 e exportaram 42 mil milhões de dólares em bens para a Índia no ano passado, de acordo com o Gabinete de Recenseamento dos EUA.