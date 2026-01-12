"Esperemos que eles nos deem aquecimento": frio intenso do inverno atinge habitantes de Kiev, enquanto a Rússia intensifica ataques

Há 3h e 28min

Segundo a primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, a Rússia atacou infraestruturas energéticas todos os dias da semana passada, enquanto as temperaturas caíam drasticamente

Ucrânia lutou no domingo para restaurar a energia elétrica em dezenas de milhares de casas que ficaram sem aquecimento e em temperaturas extremamente baixas, após uma semana de intensos ataques russos que paralisaram a infraestrutura energética do país.

Em Kiev, o aquecimento foi restaurado em cerca de 85% dos prédios de apartamentos, um dia depois de toda a cidade ter ficado sem energia elétrica, aquecimento e água no sábado. Mas mais de mil prédios continuaram sem aquecimento, disse o presidente da câmara da cidade, Vitali Klitschko, com as temperaturas diurnas a cair para os –10 °C.

A primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, disse que a Rússia atacou a infraestrutura energética todos os dias durante a semana passada, enquanto as temperaturas caíam drasticamente.

“O inimigo atacou deliberadamente instalações geradoras de calor com mísseis balísticos. A situação foi ainda mais complicada por causa das difíceis condições meteorológicas e pela queda significativa da temperatura", afirmou a governante num comunicado.

"Compreendemos que a falta de luz e aquecimento é uma provação difícil, especialmente no frio. Portanto, a nossa principal tarefa é restaurar as condições básicas de vida das pessoas o mais rápido possível."

Foram montados abrigos móveis na capital, oferecendo espaços onde os moradores se podem aquecer, carregar os seus telefones e outros dispositivos e beber chá quente, de acordo com o serviço de emergência do estado.

No entanto, os residentes falaram dos enormes desafios de viver sem energia elétrica no auge do inverno.

Halyna Turchyn conseguiu arranjar botijas de gás para poder cozinhar pela primeira vez desde que ficou sem energia elétrica. "Hoje, vamos cozinhar algo para comer, porque não cozinhamos nada há dois dias", contou à CNN na sua cozinha em Kiev.

Galina Turchin, uma reformada de 71 anos, envolveu-se em várias camadas de camisolas para tentar manter-se aquecida no seu apartamento, onde uma janela havia sido recentemente quebrada por detritos de um drone russo e estava coberta apenas por uma folha de plástico.

“Esperemos que eles nos dêem aquecimento. Se não for energia, pelo menos aquecimento”, disse ela à Reuters, acrescentando que não cozinhava há dois dias e só comia sobras de sua cozinha.

A Rússia tem repetidamente atacado as infraestruturas energéticas da Ucrânia desde que lançou a sua invasão em grande escala em 2022, usando ondas de mísseis e drones para paralisar a produção de energia, num esforço aparente para minar o moral e atingir a economia.

Em média, os residentes de Kiev ficaram sem eletricidade por 9,5 horas por dia em dezembro, enquanto o sistema energético lutava para lidar com a procura do inverno. Os elevadores dos blocos de apartamentos pararam de funcionar, prendendo os residentes idosos nas suas casas, e as pessoas acostumaram-se ao barulho alto dos geradores.

“Este foi um dos ataques mais massivos à infraestrutura energética da capital, ocorrendo precisamente durante um período de deterioração das condições meteorológicas”, disse Oleksiy Kuleba, vice-primeiro-ministro para a restauração da Ucrânia, no domingo.

Os ataques desta semana ocorreram enquanto o conflito entra no seu quarto inverno, mergulhando as cidades em apagões prolongados, enquanto as temperaturas caem bem abaixo de zero e a previsão é de que caiam ainda mais.

No sábado, a operadora da rede elétrica nacional da Ucrânia, Ukrenergo, ordenou um corte de energia de emergência em Kiev e na região circundante para reparar o sistema fortemente danificado.

Os ataques russos durante a noite de sábado para domingo cortaram a energia nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, na Ucrânia. Na manhã de domingo, mais de 13 mil pessoas em Zaporizhzhia estavam sem fornecimento, de acordo com o Ministério da Energia da Ucrânia.

Quase 700 mil consumidores ficaram sem energia nos últimos sete dias, antes que ela fosse finalmente restaurada, disse Svyrydenko. Embora o fornecimento de energia tenha sido restaurado em Kiev em "tempo recorde", ela alertou que a situação continuaria precária por algum tempo.

As casas onde a energia foi restaurada ainda estão sujeitas a cortes programados, que em Kiev duram atualmente cerca de oito horas.

Klitschko alertou que o sistema de fornecimento de energia na capital da Ucrânia continua "muito difícil", apesar dos trabalhos de restauração.

Algumas aldeias nos arredores da capital estão sem eletricidade há quatro dias e as pessoas saíram às ruas para bloquear estradas em protesto.

"Antes do ataque, estava bom, com um calor normal", disse um homem, Serhii Przhistovskiy, à CNN. "Até que liguem o aquecimento novamente, terei que dormir com as minhas roupas."

Imagem no topo: uma das tendas móveis montadas pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia em Kiev, onde as pessoas podem ir para se aquecer e carregar os seus telemóveis. Andriy Dubchak/Frontliner/Getty Images