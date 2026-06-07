"Era impossível dormir. O zumbido era tão alto." Os ataques da Ucrânia estão a levar a guerra para dentro das casas russas

Há 3h e 34min

Para além da ameaça direta representada pelos drones, os russos enfrentam uma crescente escassez de combustível, uma vez que os ataques da Ucrânia às refinarias de petróleo limitam o abastecimento. Ao mesmo tempo, a contração da economia, as novas restrições no acesso à Internet, o bloqueio das populares aplicações de mensagens e as preocupações com a vigilância estatal estão a agravar um sentimento generalizado de inquietação

Quando Elena Vladimirovna acordou por volta das 4:00 da manhã ao som de um zumbido forte sobre o seu apartamento na região de Moscovo, olhou pela janela e viu vários drones a sobrevoar a área. O ruído desapareceu rapidamente e ela pensou que o perigo tinha passado. Mas depois ouviu-se uma forte explosão nas proximidades.

"Por baixo de nós, debaixo da varanda, há uma cobertura semelhante a uma saliência. O drone caiu sobre essa cobertura e depois incendiou-se, começando a sair fumo preto", recorda. Um quarto do seu apartamento no quinto andar pegou fogo.

Elena, de 56 anos, mãe de dois filhos, que preferiu não revelar o seu nome completo à CNN, recorda como ela e um dos seus filhos correram em direção ao incêndio com baldes e bacias de água. Mas quando ouviram uma explosão, perceberam que deviam pegar no cão e fugir. O seu prédio em Zelenograd foi apenas um dos muitos atingidos numa onda maciça de ataques com drones ucranianos a 17 de maio.

Os residentes das maiores cidades da Rússia têm estado, em grande parte, protegidos das realidades diárias da guerra da Rússia com a Ucrânia, que está agora no seu quinto ano. Mas à medida que a Ucrânia lança cada vez mais ataques de longo alcance contra o país, essa situação está a mudar.

Para além da ameaça direta representada pelos drones, os russos enfrentam uma crescente escassez de combustível, uma vez que os ataques da Ucrânia às refinarias de petróleo limitam o abastecimento. Os condutores na Crimeia, controlada pela Rússia, tiveram de lidar com o racionamento de gasolina esta semana, depois de os ataques ucranianos terem restringido as entregas.

Ao mesmo tempo, a contração da economia, as novas restrições no acesso à Internet, o bloqueio das populares aplicações de mensagens e as preocupações com a vigilância estatal estão a agravar um sentimento generalizado de inquietação que já começa a refletir-se nos dados das sondagens.

Uma coluna de fumo negro sobre o porto de São Petersburgo, na Rússia, a 3 de junho, após um ataque de drone ucraniano (Foto: AP)

Drones ucranianos atacaram a segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, cidade natal do presidente Vladimir Putin, horas antes do início do principal fórum empresarial e económico do Kremlin (SPIEF), na quarta-feira. Nuvens de fumo negro escureceram os céus enquanto milhares de participantes chegavam à cidade.

Sublinhando a capacidade da Ucrânia de atingir o interior da Rússia e perturbar a vida quotidiana dos russos, os residentes de São Petersburgo foram então instruídos a ficar em casa no sábado, o último dia do SPIEF, na sequência de um segundo ataque com drones ucranianos na cidade e arredores.

Uma residente de Kronstadt, uma cidade portuária perto de São Petersburgo, disse à CNN que as paredes da sua casa tremiam e vibravam desde as 3:00 da manhã, hora local, de sábado. Conseguia ouvir os drones a sobrevoar a zona. "Era impossível dormir. O zumbido era tão alto que tive medo que o nosso prédio pudesse ser atingido de alguma forma", recorda, apesar de saber que os ucranianos provavelmente tinham como alvo instalações militares na área. Conseguia ouvir os sistemas antimísseis russos a tentar abater os drones.

Kronstadt situa-se na Ilha de Kotlin, a cerca de 30 km a oeste de São Petersburgo, e foi fundada no início do século XVIII como posto de defesa marítima da antiga capital russa.

A 17 de maio, pelo menos três pessoas morreram na região de Moscovo depois de a Ucrânia ter lançado mais de 500 drones contra a Rússia, segundo as autoridades russas. O drone que atingiu o edifício de Elena causou danos em vários andares, mas não provocou vítimas graves.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considerou a onda de ataques "totalmente justificada". "Desta vez, os ataques de longo alcance da Ucrânia chegaram à região de Moscovo, e estamos a enviar uma mensagem clara aos russos: o governo deles tem de pôr fim a esta guerra»" afirmou.

Elena está grata por estar viva. Mas, vários dias depois, ainda havia um buraco enorme onde deveria estar o vidro de uma janela, e as paredes reconstruídas estavam nuas e inacabadas, uma lembrança de um conflito que, para alguns russos, parece agora estar a aproximar-se cada vez mais a cada dia que passa.

"Espero que não venham mais. Ainda estamos vivos. Isso é o mais importante", diz Elena. Depois, em voz baixa, diz que espera que a guerra acabe em breve.

"Para vocês, queridos moscovitas, não há guerra"

Tal como acontece com muitos russos que vivem perto da capital, os anos de guerra e sanções moldaram o pano de fundo da vida quotidiana de Elena sem a perturbar completamente, fazendo com que a violência pareça distante de uma forma inimaginável para os ucranianos que foram diretamente afetados pela campanha militar da Rússia.

Uma vista do interior do apartamento de Elena, no dia 21 de maio, mostra que os trabalhos de reparação ainda estão em curso (Foto: CNN)

Alexandra Arkhipova, antropóloga social da École Normale Supérieure, em Paris, que investiga o estado de espírito e as tendências da população russa, explica à CNN que até aqui havia uma espécie de contrato social informal entre o Kremlin e os residentes das principais cidades da Rússia na sequência da invasão em grande escala da Ucrânia pelo país em 2022. As autoridades pareciam estar a enviar a mensagem de que "não há guerra para vocês, queridos moscovitas".

"O presidente da Câmara de Moscovo envidou muitos esforços para fazer parecer que não há guerra a decorrer. Foi um compromisso com os residentes de Moscovo: 'vivam a vossa vida, não há guerra para vocês', diz a investigadora.

Arkhipova, que vive num exílio autoimposto e foi classificada como agente estrangeira em 2023, acredita que as comunicações oficiais estão agora a dar sinais de tensão, na sequência de uma restrição estatal ao acesso à Internet e do bloqueio de várias aplicações de mensagens, incluindo o WhatsApp e o Telegram. "Além disso, agora há também impostos adicionais", sublinha.

Arkhipova diz que os russos estão à procura de formas de contornar as novas medidas, que incluem a introdução gradual da aplicação de mensagens Max, apoiada pelo Estado, como ferramenta obrigatória em funções do setor público. Algumas pessoas estão a descarregar aplicações que fazem com que os seus ecrãs pareçam mostrar o Max instalado, enquanto outras estão a comprar telemóveis descartáveis – amplamente referidos como "MAXofones" – para manter as suas comunicações privadas separadas, devido aos receios da vigilância governamental.

"Os eslavos estão a matar os eslavos"

O vizinho de Elena, Maxim – que também se recusou a revelar o seu apelido –, é um dos que tem um segundo telemóvel. "Olha, agora até tenho dois telemóveis – um para o MAX, outro só meu. Percebes?"

Maxim, vizinho de Elena, está no seu apartamento danificado em Zelenograd, no dia 21 de maio (Foto: CNN)

Maxim estava na sua "dacha", uma cabana de fim de semana no campo, quando o drone atingiu o edifício a 17 de maio. Ao regressar a Zelenograd, descobriu que as autoridades tinham arrombado a porta para avaliar os danos. "Quem lhes disse que podiam fazer isso?", pergunta, apontando para a porta da frente. Maxim manifesta a sua frustração pelo facto de as reparações não estarem a avançar com a rapidez necessária e o seu ressentimento pela invasão da sua privacidade, com os trabalhadores a entrarem e saírem constantemente.

Mas a sua raiva parece ir além da perturbação causada pelas reparações.

"Sou meio lituano", afirma. "Toda a minha família na Lituânia está simplesmente chocada com o facto de ucranianos e russos estarem a morrer. É isso que mais importa. Os eslavos estão a matar eslavos." E acrescenta: "Quero que isto acabe. Despachem-se, raios!"

"Agora, recuo perante tudo"

Embora seja difícil avaliar a opinião pública através de sondagens na Rússia devido às leis que criminalizam o "desacreditar" das forças armadas, o Levada Center, um instituto de sondagens independente, constatou numa sondagem de abril que 62% dos inquiridos eram a favor de avançar para negociações de paz, enquanto apenas 27% afirmavam que as operações militares deveriam continuar.

Monumento em Khimki retrata um soldado da Segunda Guerra Mundial e um soldado russo a combater na Ucrânia (Foto: CNN)

Embora a sondagem tenha sido realizada antes dos ataques mais recentes, parece refletir um sentimento crescente de fadiga e cansaço na capital, onde a guerra está lentamente a chegar a casa.

A apenas 30 metros da Praça da Vitória, na cidade de Khimki, cerca de 18 km a noroeste do centro de Moscovo, outro drone atingiu outro edifício residencial durante o ataque em massa do mês passado. Um buraco enegrecido marca agora os dois andares superiores de um arranha-céus com vista para a praça, onde se encontram, lado a lado, um monumento que retrata um veterano da Segunda Guerra Mundial e um participante naquilo a que a Rússia chama a sua "operação militar especial".

Putin tem repetidamente estabelecido uma ligação direta entre a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia e a derrota da Alemanha nazi pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial. A inscrição no monumento aponta para isso, dizendo: "Ao preservar o passado, defendemos o futuro!"

Nadezhda olha para um edifício alto danificado em Khimki (Foto: CNN)

Quando a CNN visitou Khimki, quatro dias após o ataque, Nadezhda estava do lado de fora do edifício a olhar para os danos visíveis. Ela estava lá no dia 17 de maio, quando o drone sobrevoava a área. "A minha mãe mora aqui perto. Cheguei e estava à espera da minha mãe quando aquilo passou por cima de mim. Um segundo depois, ouvi um estrondo e a minha mãe saiu", recorda, acrescentando que as duas tentaram aproximar-se para ver se podiam ajudar, mas foram impedidas pelas equipas de socorro.

Embora ninguém que ela conhecesse tenha ficado ferido, o susto deixou-a abalada. "Agora, assusto-me com tudo, mesmo que sejam apenas alguns adolescentes a acender fogos de artifício, e fico tão tensa", diz.

Yelena, que passava pelo edifício danificado com o seu filho de 10 anos, conta à CNN que a sua família acordou na noite do ataque com o som de drones a zumbir nos céus. “Aquilo nunca mais parava”, recorda. "Quero paz. Gostava que tudo isto acabasse logo."