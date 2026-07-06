Eis o grande ataque que a Rússia lançou contra Kiev horas antes de Trump chegar à Europa

Há 1h e 10min

Ano de 2026 está a ser muito mais mortífero para a Ucrânia, nomeadamente a nível civil

A capital ucraniana, Kiev, foi alvo de um ataque mortal por parte da Rússia na madrugada desta segunda-feira, na véspera de uma importante cimeira da NATO na Turquia, na qual o presidente norte-americano, Donald Trump, planeia participar.

Explosões maciças iluminaram o céu noturno enquanto mísseis balísticos e drones atingiam partes da cidade, matando pelo menos 15 pessoas na cidade e outras seis na região circundante, além de dezenas de feridos, disseram as autoridades municipais.

Os edifícios residenciais foram gravemente danificados no ataque, deixando pessoas presas em blocos de apartamentos de vários andares. Uma família inteira foi morta e retirada dos escombros, enquanto se viam carros em chamas nas ruas da cidade.

Houve "destruição e danos" em quatro distritos da cidade, confirmou o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, acrescentando que o distrito de Podilsky foi o mais atingido.

As equipas de resgate retiraram os residentes, incluindo crianças, dos andares superiores de um edifício danificado no distrito, enquanto muitos na capital passaram horas em abrigos antiaéreos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha avisado poucas horas antes que Moscovo estava a "preparar um novo ataque maciço", e o novo ataque ocorre poucos dias depois de um feroz ataque russo a Kiev, que matou 30 pessoas na passada quinta-feira - o terceiro ataque mais mortífero na capital desde o início da guerra.

As baixas civis em 2026 são "significativamente mais elevadas" do que no mesmo período de 2025, afirmou a Missão de Monitorização dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia num comunicado divulgado esta segunda-feira.

"Isto é típico de Putin: logo após o Dia da Independência dos Estados Unidos e antes da Cimeira da NATO em Ancara", disse Zelensky ainda no domingo numa publicação no X antes do ataque.

Os edifícios residenciais no distrito de Darnytskyi, no sudeste de Kiev, uma zona da cidade que sofreu danos significativos na semana passada, também foram gravemente danificados nos ataques desta segunda-feira.

A letalidade dos ataques russos contra Kiev na última semana demonstra o desafio que a Ucrânia enfrenta para proteger a sua capital, enquanto a Rússia inova e intensifica os seus ataques.

Nenhum dos mísseis balísticos disparados contra a Ucrânia foi intercetado pelas defesas aéreas, segundo dados da Força Aérea Ucraniana, que informou que 29 mísseis balísticos e 18 drones de ataque atingiram 34 locais em todo o país. Mais de 350 drones e 66 mísseis foram lançados contra a Ucrânia, tendo Kiev como principal alvo, afirmou a Força Aérea.

Os ataques desta segunda-feira provocaram apagões em várias regiões da Ucrânia, incluindo Kiev, Sumy, Kharkiv e Dnipropetrovsk, informou a agência de transmissão de eletricidade do país.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter utilizado "armas de alta precisão e longo alcance" para atingir instalações militares e industriais, bem como depósitos de combustível e energia em Kiev. Alegaram que os ataques foram uma resposta aos ataques ucranianos contra infraestruturas civis em território russo.

Esta segunda-feira, as Forças Armadas ucranianas afirmaram ter atingido a maior refinaria de petróleo da Rússia, num ataque de longo alcance a mais de 2.500 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. Embora não seja imediatamente claro a extensão dos danos, o ataque ocorre numa altura em que a Rússia enfrenta uma grave crise de combustíveis, em plena campanha de ataques com drones da Ucrânia contra a sua infraestrutura energética.

A guerra será o foco da cimeira da NATO

A guerra da Rússia na Ucrânia será o pano de fundo da cimeira da NATO desta semana na Turquia, onde Trump se vai reunir com Zelensky. Os dois falaram por telefone no sábado.

Trump voltou então a oferecer ajuda para pôr fim à guerra no domingo, durante uma chamada de quase 90 minutos com o presidente russo, Vladimir Putin, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.

O presidente dos EUA tinha prometido resolver a guerra em 24 horas após ter tomado posse pela segunda vez, mas, mais de 500 dias depois do início do seu atual mandato, o governo norte-americano ainda não encontrou um caminho para a paz entre os vizinhos, apesar das múltiplas tentativas.

Antes da cimeira, Zelensky está a utilizar os ataques a Kiev para renovar o seu apelo aos aliados para que forneçam mísseis aos sistemas Patriot da Ucrânia.

A "insuficiência no fornecimento de mísseis intercetores" foi a razão pela qual a Ucrânia não conseguiu abater quaisquer mísseis balísticos no ataque de segunda-feira, disse Zelensky em comunicado.

"É crucial que o mundo - em primeiro lugar os Estados Unidos e os nossos parceiros europeus - saia da Cimeira da NATO em Ancara com decisões firmes de apoio à nossa defesa aérea", afirmou.

"Enquanto os mísseis Patriot permanecerem nos arsenais dos nossos aliados, a Rússia só se sentirá encorajada a continuar a 'destruir' edifícios residenciais", acrescentou.

"Antes da cimeira, Zelensky afirmou que a 'insuficiência' dos mísseis Patriot é a principal razão pela qual a Ucrânia não conseguiu abater qualquer míssil balístico". A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o país "precisa urgentemente de mais defesa aérea. Vamos discutir isso esta semana em Ancara, na Cimeira da NATO".

Zelensky considera os mísseis Patriot essenciais para abater o arsenal russo de mísseis balísticos, munições de ataque e, cada vez mais, os seus drones Geran-4, que voam demasiado depressa para os grupos de fogo móveis de Kiev e só podem ser abatidos com mísseis terra-ar ou caças.

As versões mais recentes dos intercetores Patriot são capazes de intercetar mísseis balísticos de curto alcance, mísseis de cruzeiro e drones a altitudes de até 15 quilómetros e distâncias de até 35 quilómetros.

Os drones Geran-4 foram utilizados nos ataques desta segunda-feira e da passada quinta-feira.

As forças russas também intensificaram os esforços para tomar mais território na região leste de Donetsk, na Ucrânia - um objetivo fundamental para o Kremlin -, e as cidades ucranianas enfrentam ataques quase diários de drones e mísseis de Moscovo.

A Ucrânia, por seu lado, também intensificou recentemente os ataques com mísseis e drones contra infraestruturas essenciais em território russo, incluindo refinarias de petróleo, portos e fábricas militares. A Rússia abateu 519 drones ucranianos lançados na sua direção durante a madrugada desta segunda-feira, informou a agência de notícias estatal TASS.

Kevin Liptak e Tim Lister, da CNN, contribuíram para esta reportagem