Civis que abastecem em postos de combustível: eis o novo alvo da Rússia

Há 2h e 3min

O caos observado na Rússia deu uma ideia ao Kremlin

O posto de abastecimento já estava em chamas quando o polícia Mykhailo Tsypliakov e os seus colegas chegaram para ajudar. Ele ouviu o zumbido de um segundo drone a descer e a atingir o solo.

“Vi um clarão e levantei-me imediatamente”, recorda Tsypliakov. “Reparei que o meu braço, pernas e tronco estavam feridos.”

É uma das dezenas de vítimas da mais recente campanha da Rússia contra as infraestruturas civis da Ucrânia: os postos de abastecimento de combustível. Mais de duas centenas foram atingidas em junho e julho, o que dá cerca de três por dia, segundo as autoridades ucranianas.

O objetivo, diz Tsypliakov, é “intimidar, semear medo e pânico. O pânico é a coisa mais assustadora agora. Porque quando uma pessoa entra em pânico, perde o controlo de si própria”.

Os ataques concentraram-se em postos de abastecimento de combustível junto às linhas da frente - e ao alcance mais fácil dos drones de ataque russos. Mas os ataques aéreos, os drones de longo alcance e os drones de ataque mais pequenos de curto alcance também foram adicionados à lista de alvos atingidos, perto da capital Kiev.

Os ucranianos veem a campanha russa como uma tentativa de impor o mesmo caos observado nos postos de abastecimento russos, desde os repetidos ataques ucranianos a refinarias russas, que provocaram enormes filas para o abastecimento de combustível em Moscovo e noutras grandes cidades.

A crescente ofensiva russa contra alvos civis ocorre numa altura em que as autoridades ocidentais alertam para uma possível escalada por parte do presidente russo, Vladimir Putin, em resposta aos prejuízos causados ​​pela campanha de drones de longo alcance de Kiev contra as infraestruturas industriais da Rússia.

Imagens de armazéns e refinarias russas em chamas romperam a ilusão de segurança que Moscovo tenta manter há quatro anos no conflito. A Rússia lançou um número recorde de mísseis balísticos nas últimas semanas e junho foi o mês mais mortífero para os civis ucranianos desde 2022, segundo informações das Nações Unidas.

Uma análise da CNN localizou e confirmou pelo menos 30 vídeos de ataques a postos de abastecimento de combustível em todo o país em junho e julho.

Regina Kharchenko, presidente interina da câmara de Zaporizhzhia, afirma que a cidade foi alvo de 54 ataques a postos de abastecimento de combustível num período de 24 dias, até 27 de julho. Estes ataques causaram quatro mortos e 29 feridos, acrescenta.

“Trata-se de terrorismo deliberado contra as infraestruturas civis e civis”, diz Kharchenko. “A Rússia está a atacar instalações que não têm importância militar, mas que são essenciais para o funcionamento diário de uma grande cidade.”

A cidade de Zaporizhzhia está cada vez mais ao alcance dos drones russos, cujo alcance se estendeu para além da “zona de abate” da linha da frente, permitindo que as aeronaves de ataque de Moscovo ataquem e matem dentro de um importante centro populacional.

Kramatorsk, uma cidade no Donbass cada vez mais próxima dos avanços graduais da Rússia, e Kharkiv, uma cidade mais próxima da fronteira russa, também foram fortemente afetadas.

Na Ucrânia, onde o transporte aéreo comercial é impossível e cujo vasto território está ligado por uma enorme rede rodoviária e ferroviária, os postos de abastecimento de combustível assumiram um valor desproporcionado enquanto local onde os evacuados, os soldados e camionistas podem parar, reagrupar-se e recuperar energias.

Yaroslav Starovoitenko, presidente da Associação Ucraniana de Petróleo e Gás, diz que os ataques russos tinham como objetivo “intimidar” os civis comuns. “Os postos de abastecimento tornaram-se pontos de refúgio cruciais para as pessoas que fugiam da guerra. Assim, a Rússia tentou provocar um apagão intencional, cortando a eletricidade e o aquecimento para nos fazer congelar no inverno.”

Os postos de abastecimento de combustível tinham geradores, sempre ligados, sublinha. “Eram locais onde as pessoas podiam tomar chá quente, abastecer os seus carros, aquecer-se e até preparar leite para os seus bebés.”

Uma breve visita a um posto de abastecimento de combustível nos arredores de Kiev sugeriu que o pânico estava longe de ser generalizado. Serhiy brincou dizendo que tinha sido dispensado do exército depois de ter sido gravemente ferido na linha da frente. "Se vier um ataque aqui, qual é a diferença?", disse. "Não me matou na linha da frente, por isso não me vai matar aqui."

Vladyslav, um motorista de entregas, refere: "Ninguém sabe onde o ataque vai acontecer, e ninguém sabe o que vai acontecer depois. Mas eu estou a trabalhar. Não posso simplesmente faltar ao trabalho".

Outro condutor, Maksym, acrescenta: "Agora não há problemas em Kiev, mas é claro que haverá se continuarem a destruir tudo".

Moscovo interrompeu estes ataques online. A unidade de elite de drones da Rússia, Rubicon, publicou este mês um vídeo que mostra nove ataques a postos de abastecimento de combustível nas regiões de Kharkiv e Sumy.

As autoridades ucranianas sugeriram que os ataques visavam demonstrar que a Rússia era capaz de provocar interrupções semelhantes no fornecimento de combustível da Ucrânia, uma vez que o país tinha sofrido com ataques de longo alcance ucranianos às suas refinarias de petróleo.

"As pessoas costumavam brincar dizendo que a Rússia era um 'país de postos de abastecimento de combustível', mas, na realidade, este 'país de postos de abastecimento de combustível' ficou sem gasolina. Vemos filas enormes nos postos de abastecimento de combustível [na Rússia]", conclui um porta-voz, dizendo também que os ataques visavam "mostrar ao próprio povo: 'Vejam, na Ucrânia é ainda pior'".

Reportagem adicional de Daria Tarasova-Markina, Svitlana Vlasova, Kosta Gak e Victoria Butenko