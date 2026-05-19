Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

China treinou secretamente 200 militares russos para combater drones ucranianos

Marta Fernandes Pinto
Há 2h e 44min
Soldados russos

Pequim insiste que mantém a imparcialidade relativamente à guerra

Há militares russos treinados pela China a combater na Ucrânia. As forças armadas chinesas treinaram secretamente cerca de 200 militares russos no final de 2025 e alguns já estão de regresso à frente de batalha, avança a Reuters, que teve acesso a documentos e cita três agências de informação europeias.

Apesar de Pequim ter afirmado repetidamente que tem um papel neutro no conflito, o treino de soldados russos a nível operacional e tático acaba por envolver diretamente a superpotência asiática na guerra, como dá conta um responsável dos serviços de informação, citado pela Reuters.

As sessões de treino secretas remontam a um acordo, consultado pela agência de notícias, assinado entre altos responsáveis russos e chineses a 2 de julho de 2025, onde estava previsto o treino de cerca de 200 tropas russas em instalações militares em Pequim ou na cidade oriental de Nanjing. Ainda segundo o acordo, a preparação militar centrar-se-ia principalmente na utilização de drones.

Num comunicado enviado à Reuters, no entanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês reafirmou a imparcialidade do país na guerra.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Relativamente à crise na Ucrânia, a China tem mantido consistentemente uma posição objetiva e imparcial e trabalhado para promover negociações de paz; isto é consistente e claro e é testemunhado pela comunidade internacional”, sublinha, deixando claro que “as partes relevantes não devem alimentar deliberadamente o confronto nem transferir culpas”.

Esta posição contrasta com a postura chinesa dias antes da invasão da Ucrânia em 2022, quando China e Rússia anunciaram uma parceria estratégica “sem limites”, comprometendo-se precisamente a realizar exercícios militares para consolidar a coordenação entre as forças armadas de ambos os países.

O presidente chinês, Xi Jinping, recebe esta quarta-feira o líder russo, Vladimir Putin, que já chegou a Pequim, para uma cimeira que deverá durar dois dias. A visita oficial acontece menos de uma semana depois de Donald Trump ter estado na China.

Temas: Guerra Ucrânia Rússia China Soldados russos

Relacionados

"As coordenadas dos centros de decisão são bem conhecidas": Rússia acusa Ucrânia de preparar "ataques terroristas" a partir de país da NATO e deixa um aviso

Fugir de drones: ataques aéreos perseguem tropas ucranianas e equipa da CNN numa zona decisiva da linha da frente

Putin pode arrepender-se da invasão da Ucrânia. Eis a conversa secreta entre Xi e Trump que pode ensombrar uma nova visita à China

"O maior ataque em mais de um ano": Ucrânia ataca os arredores de Moscovo com mais de 500 drones
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

UCRÂNIA • AO MINUTO | Vladimir Putin já está em Pequim para cimeira com Xi Jinping

Há 1h e 7min

BBC revela denúncias de violação e abuso sexual em "Casados à Primeira Vista Reino Unido"

Há 1h e 29min

"Falsificação de GPS e interferência de sinal": NATO abate drone ucraniano redirecionado pela Rússia para a Estónia

Há 2h e 27min

China treinou secretamente 200 militares russos para combater drones ucranianos

Há 2h e 44min
Mais Europa

Mais Lidas

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

Ontem às 07:00

Apenas 20% dos protetores solares testados são seguros e eficazes

Hoje às 09:35

Adolescente de 14 anos morre após acidente de trotinete em Mangualde

Hoje às 08:51

Irão faz três exigências aos EUA para haver acordo e acabar a guerra no Médio Oriente

Hoje às 10:52

Mundial 2026: estes são os convocados de Portugal

Hoje às 13:01

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

Volta a Itália: Afonso Eulálio segura «rosa» em dia de contrarrelógio

Hoje às 16:22

Putin pode arrepender-se da invasão da Ucrânia. Eis a conversa secreta entre Xi e Trump que pode ensombrar uma nova visita à China

Hoje às 09:11

Prestação da casa volta a subir em junho. Euribor não param de aumentar

Hoje às 07:00

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Nova Lei da Nacionalidade entra em vigor na terça-feira

Ontem às 12:52

Seixal: Assaltam restaurante, abalroam carro da PSP e fogem em contramão

Hoje às 08:20