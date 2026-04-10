Caças polacos intercetam avião de reconhecimento russo pela segunda vez só numa semana

CNN Portugal , MFP
Há 1h e 47min
Caça F-16 da Polónia (AP)

Aeronave russa voava em espaço aéreo internacional sem plano de voo e com o sistema de identificação aérea desligado

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A Polónia voltou a intercetar uma aeronave russa - este caso aconteceu na noite desta quinta-feira, informou o ministro da Defesa Władysław Kosiniak-Kamysz.

Os F-16 da Polónia realizaram a operação relativamente a um avião de reconhecimento russo II-20, durante uma patrulha sobre o Mar Báltico, assinalando o segundo incidente deste tipo numa só semana, escreveu o ministro, na rede social X.

“À noite, a dupla de serviço dos nossos aviões F-16 intercetou um avião de reconhecimento russo Il-20 pela segunda vez esta semana, durante voos sobre o Mar Báltico”, anunciou, alertando que “as ações provocatórias da Federação Russa estão a testar os sistemas de defesa aérea” polacos.

Na mesma publicação o governante elogiou o sucesso da missão e os próprios pilotos, cuja “prontidão operacional” faz com que “os céus polacos permaneçam seguros”.

Segundo Kosiniak-Kamysz, as forças da Polónia “estão prontas todos os dias para dar uma resposta imediata e proteger o seu espaço aéreo”, sublinhou.

De acordo com o Kyiv Independent, que cita o Comando Operacional das Forças Armadas polacas, a aeronave voava em espaço aéreo internacional sem plano de voo apresentado e com o sistema de identificação aérea desligado.

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A operação anterior, que resultou na interseção de uma aeronave russa do mesmo tipo, ocorreu no dia 8 de abril.

As constantes provocações russas têm levado Varsóvia a subir o tom dos avisos, com a Polónia a alertar repetidamente para uma escalada perigosa caso as violações não sejam resolvidas de forma permanente.

O Il-20 russo, baseado no avião de transporte Il-18, é utilizado em missões de vigilância eletrónica e de reconhecimento. Está equipado com um radar e equipamento de inteligência de sinais, concebido para recolher informação sobre infraestruturas militares e redes de comunicação.

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