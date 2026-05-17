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Ataque ucraniano é o maior em mais de um ano contra Moscovo: "Estamos a dizer claramente aos russos: o vosso estado deve pôr fim à guerra"

CNN | CNN Portugal , MJC
Há 1h e 32min
Ataques ucranianos na região de Moscovo (via CNN)

O Ministério da Defesa russo informou ter intercetado 556 drones ucranianos durante a noite, enquanto Sobyanin afirmou que as defesas aéreas abateram mais de 120 drones que se dirigiam para Moscovo e arredores

Pelo menos três pessoas morreram perto de Moscovo e uma quarta na região de Belgorod depois de a Ucrânia ter atacado a Rússia com mais de 500 drones durante a madrugada, informou este domingo a agência de notícias estatal russa TASS, citando autoridades locais e militares.

O ataque a Moscovo é "o maior em mais de um ano", segundo a TASS, citando informações divulgadas pela câmara municipal da cidade, e acontece após uma grande onda de ataques russos no início da semana contra a capital ucraniana, Kiev. Estes ataques mataram pelo menos 25 pessoas e feriram dezenas, segundo as autoridades ucranianas.

Durante a madrugada de domingo, uma mulher morreu depois de um drone ter atingido uma casa particular em Khimki, uma cidade a noroeste da capital russa, disse o major Sergey Sobyanin, acrescentando que outra pessoa ficou presa debaixo dos escombros.

Numa série de mensagens publicadas também no Telegram, Sobyanin afirmou que as defesas aéreas abateram um total de 74 drones. "Foram observados danos menores nos locais onde os destroços caíram", acrescentou.

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Ataques ucranianos na região de Moscovo (via CNN)

Dois homens morreram em Mytishchi, a nordeste de Moscovo, quando destroços de drones caíram sobre uma casa em construção, disse Sobyanin, acrescentando que um total de 12 pessoas ficaram feridas em Moscovo, incluindo trabalhadores da construção civil numa refinaria de petróleo.

O Ministério da Defesa russo informou ter intercetado 556 drones ucranianos durante a noite, enquanto Sobyanin afirmou que as defesas aéreas abateram mais de 120 drones que se dirigiam para Moscovo e arredores.

Os detritos também causaram um incêndio numa casa na aldeia de Subbotino, e quatro pessoas ficaram feridas quando drones danificaram vários quarteirões residenciais na cidade de Istra, no oeste do país, informou a TASS.

Alguns fragmentos de drones caíram no aeroporto de Sheremetyevo, o mais movimentado da Rússia, embora não tenham sido registados feridos ou danos, segundo o aeroporto.

A agência de notícias estatal publicou imagens de uma casa em chamas e de vários prédios de apartamentos danificados no Telegram, sem especificar a localização.

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A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou 287 drones durante a noite, ferindo pelo menos nove pessoas na região de Dnipropetrovsk e no distrito de Zaporizhzhia. A Rússia abateu todos os drones, exceto oito, em sete locais diferentes, acrescentou a agência.

Enquanto o ataque se desenrolava na manhã de domingo, o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia publicou uma mensagem na sua conta oficial de Telegram, dirigida aos residentes de Patriarcado, um dos bairros residenciais de elite de Moscovo. “O bilhete só de ida para uma vida tranquila em Patriarcado e arredores foi cancelado.”

Entretanto, presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou os ataques a Moscovo durante  a última noite: "As nossas respostas ao prolongamento da guerra pela Rússia e aos seus ataques às nossas cidades e comunidades são plenamente justificadas. Desta vez, as sanções de longo alcance ucranianas atingiram a região de Moscovo, e estamos a dizer claramente aos russos: o vosso Estado deve pôr fim à guerra", escreveu o líder ucraniano nas redes sociais. 

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Já ontem Zelensky tinha publicado nas suas redes sociais as imagens de ataques ucranianos, dizendo que se tratava de "respostas totalmente justificadas ao que os russos estão a fazer".

Temas: Guerra Ucrânia Rússia Volodymyr Zelensky

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